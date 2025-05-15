Eurovision 2025: Η Κλαυδία απαντά σε σχόλια για την «Αστερομάτα»

Σε βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού της Eurovision, η Κλαυδία απάντησε στις ερωτήσεις των θαυμαστών της.





Στο πρώτο που απάντησε, κάποιος της έγραψε πως ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνει ελληνικά, η «Αστερομάτα» είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια για τη φετινή Eurovision.

«Χαίρομαι πολύ για αυτό. Ήθελα να μπορώ να μοιραστώ το συναίσθημα πίσω από αυτό το τραγούδι και το συναίσθημα που νιώθω όταν το τραγουδάω με τους ακροατές, που δεν γνωρίζουν ελληνικά. Γιατί ξέρω πως τα ελληνικά δεν είναι μια γλώσσα που μαθαίνει συχνά κανείς σε χώρες εκτός από την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

