Eurovision -Σάττι: Ερμήνευσε μοναδικά τραγούδι της Céline Dion‎‎‎‎ στον πρώτο ημιτελικό
clock 00:20 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σκηνή του «St. Jakobshalle», η Μαρίνα Σάττι εμφανίστηκε μαζί με την Iolanda από την Πορτογαλία, την Jerry Heil από την Ουκρανία και τον Silvester Belt από τη Λιθουανία και ερμήνευσαν το τραγούδι «Ne Partez Pas Sans Moi», με το οποίο η Céline Dion‎‎‎‎ είχε νικήσει στη Eurovision 1988 για λογαριασμό της Ελβετίας.

Επισημαίνεται ότι το θέμα του πρώτου ημιτελικού του φετινού σόου είναι ένας φόρος τιμής στη γενέτειρα του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, δηλαδή στην Ελβετία.

H Céline Dion μάλιστα έστειλε το δικό της μήνυμα στο κοινό της eurovision : "Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να είμαι μαζί σας στη Βασιλεία", ανέφερε χαρακτηριστικά

