Η γηραιότερη σέρφερ στον κόσμο είναι Ελληνίδα και ζει στην Κεφαλονιά (βίντεο)

Στα 86 της χρόνια, η Αναστασία Γερολυμάτου συνεχίζει να ζει την απόλυτη περιπέτεια, κατακτώντας την καρδιά του κόσμου με την ιστιοσανίδα της.

Καταγόμενη από την Κεφαλονιά, είναι η γηραιότερη σέρφερ στον κόσμο, σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, στο οποίο έχει καταγραφεί όχι μία, αλλά δύο φορές.

Η αγάπη της για το windsurfing ξεκίνησε στην Ισπανία, συνεχίστηκε στην Ελβετία και πλέον η 86χρονη αθλήτρια απολαμβάνει το αγαπημένο της άθλημα στα κρυστάλλινα νερά της Κεφαλονιάς, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει ηλικία για να κυνηγήσει κάποιος τα όνειρά του.

Η πρώτη της καταγραφή στο βιβλίο Γκίνες έγινε το 2019, όταν, σε ηλικία 81 ετών, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διάπλου από τη Σκάλα της Κεφαλονιάς στην Κυλλήνη. Το 2024, επανέλαβε τον άθλο της, διασχίζοντας τη θαλάσσια διαδρομή Κεφαλονιά – Ζάκυνθος, σπάζοντας όλα τα όρια και αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός, χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες και τα όνειρα.

Η 86χρονη σέρφερ της Κεφαλονιάς που μπήκε δύο φορές στο Γκίνες

«Θέλω να ξυπνήσω τα νέα παιδιά, να μην τα παρατάνε»

«Θέλω να ξυπνήσω τα νέα παιδιά, να μην τα παρατάνε. Να προσπαθούν, αξίζει τον κόπο», εξομολογείται στην κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Αναστασία, όμως, δεν βλέπει το windsurfing απλώς ως άθλημα, αλλά ως τρόπο ζωής.

«Για μένα σημαίνει ζωή, χαρά, απόλαυση. Δεν με νοιάζει να νικήσω, με ενδιαφέρει να το διασκεδάσω», δηλώνει με χαμόγελο.

Με φόντο τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, η Αναστασία Γερολυμάτου δεν είναι απλώς ένα σύμβολο επιμονής και δύναμης, αλλά και μια ζωντανή υπενθύμιση ότι δεν είναι ποτέ αργά για να κυνηγήσει κάποιος τα όνειρά του, όποια και αν είναι η ηλικία του.

Η Κεφαλονιά, με τις μαγευτικές της παραλίες, αποτελεί και την έμπνευση για την ίδρυση του Αθλητικού Συλλόγου Ammos Beach Volley, ο οποίος, αν και νέο σωματείο, έχει καταφέρει ήδη να κάνει αισθητή την παρουσία του σε πανελλήνια τουρνουά. Ο σύλλογος προσφέρει την ευκαιρία σε ανθρώπους κάθε ηλικίας να ασχοληθούν με το beach volley, βλέποντας το όχι μόνο ως άθλημα αλλά και ως τρόπο ζωής για τους κατοίκους του νησιού.

