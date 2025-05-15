Κτηματολόγιο: Οι καθυστερήσεις στις καταχωρίσεις οδηγούν σε… ψηφιακές ουρές

Φαίνεται ότι στο Κτηματολόγιο η αναμονή δεν έχει εκλείψει, απλώς μεταφέρθηκε στο… ψηφιακό περιβάλλον.

Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η μεγάλη καθυστέρηση στην καταχώριση πράξεων.

Σε ορισμένα γραφεία, η διεκπεραίωση υποθέσεων μπορεί να καθυστερεί ακόμη και έξι έως οκτώ μήνες.

Τα Κτηματολόγια καθυστερούν στο νομικό έλεγχο, δηλαδή σωρεύονται υποθέσεις ακόμα και ηλεκτρονικά, έρχονται οι πολίτες και παίρνουν ένα ενιαίο αριθμό πρωτοκόλλου, μαζεύεται μια στοίβα, γίνεται ένα μποτιλιάρισμα με υποθέσεις και δεν υπάρχει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορεί να τις διεκπεραιώσει άμεσα.

«Η καταχώρηση μετά την ηλ. αίτηση μπορεί να πάρει από 6-8 μήνες. Όταν ο πολίτης είναι σε απόγνωση, και θέλει να ρυθμίσει το θέμα του, αυτό δημιουργεί μία πίεση. Η Κτηματολόγιο ΑΕ κάνει όσο μπορεί καλύτερα την δουλειά της. ο κάθε συμβολαιογράφος το μόνο που μπορεί να κάνει ή να πει είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που του βγάζει το σύστημα όταν κάνει την αίτηση», ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο MEGA το πρωί της Πέμπτης ο συμβολαιογράφος, Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος.

Κτηματολόγιο: Οι καθυστερήσεις στις καταχωρίσεις οδηγούν σε ηλεκτρονικές ουρές

Οι ηλεκτρονικές ουρές αντικατέστησαν τις φυσικές ουρές σε αρκετά Κτηματολογικά Γραφεία

Όταν οι καθυστερήσεις στην καταχώρηση φτάνουν κατά περίπτωση και ξεπερνούν και τους 12 μήνες τα κυκλώματα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος

Ποια είναι η λύση;

Άμεσα αύξηση του προσωπικού με πρόσληψη καταρτισμένων στελεχών που θα μπορούν να παράξουν έργο

Δυνατότητα επικοινωνίας με τα Κτηματολογικά Γραφεία είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω mails, αλλά να απαντούν

