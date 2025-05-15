Το μικρό σπίτι στο λιβάδι επιστρέφει στο Netflix!

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά το τέλος της θρυλικής σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι», ήρθε η ώρα για το πολυαναμενόμενο reboot.

Τον Ιανουάριο του 2025, το Netflix ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε remake της εμβληματικής σειράς Little House on the Prairie, προσφέροντας μια νέα εκδοχή της ιστορίας σε ένα σύγχρονο, παγκόσμιο κοινό.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη της σειράς, η νέα αυτή προσαρμογή θα είναι «εν μέρει μια αισιόδοξη οικογενειακή δραματική σειρά, εν μέρει μια επική ιστορία επιβίωσης και εν μέρει μια ιστορία προέλευσης της Αμερικανικής Δύσης». Η δημιουργός και εκτελεστική παραγωγός της σειράς, Ρεμπέκα Σόνενσαϊν, δήλωσε στο Variety: «Ερωτεύτηκα βαθιά αυτά τα βιβλία όταν ήμουν πέντε χρονών. Με ενέπνευσαν να γίνω συγγραφέας και σκηνοθέτης, και είναι τιμή μου και ενθουσιασμός να προσαρμόζω αυτές τις ιστορίες για ένα νέο, παγκόσμιο κοινό μέσω του Netflix».

Η αρχική σειρά του NBC, βασισμένη στα αυτοβιογραφικά βιβλία της Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ, διηγούνταν την παιδική της ηλικία στα τέλη του 19ου αιώνα και παρακολουθούσε τη ζωή της ως κορίτσι-πρωτοπόρο στην αμερικανική ύπαιθρο. Η ιστορία ξεκινούσε από το Ουισκόνσιν και ακολουθούσε την οικογένεια Ίνγκαλς στο ταξίδι της προς το Κάνσας, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες όπως καταστροφές στη σοδειά και σοβαρές ασθένειες.

Η σειρά προβλήθηκε από το 1974 έως το 1983 και αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές.

