Τραμπ: «Θα πάρω τη Γάζα και θα την κάνω ζώνη ελευθερίας»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να πάρουν τη λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από 19 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, και να την κάνουν μια «ζώνη ελευθερίας».

«Έχω ιδέες για τη Γάζα που πιστεύω ότι είναι πολύ καλές, να την κάνω μια ζώνη ελευθερίας, να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να την κάνουν ακριβώς μια ζώνη ελευθερίας», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κατάρ.

«Πιστεύω ότι θα ήμουν υπερήφανος να την είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να την έπαιρναν και να την έκαναν μια ζώνη ελευθερίας», πρόσθεσε.

«Ποτέ δεν υπήρξε περιοδεία που να μπόρεσε να αποφέρει έως 4 τρισ. δολάρια»

Στη διάρκεια συνάντησής του με επκεφαλής επιχειρήσεων στην Ντόχα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η περιοδεία του στον Κόλπο μπορεί να αποφέρει έως 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια.

«Είναι μια ιστορική περιοδεία. Ποτέ δεν υπήρξε περιοδεία που να μπόρεσε να αποφέρει συνολικά 3.500 ως 4.000 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις τέσσερις ή πέντε ημέρες», υποστήριξε.

Στην ίδια συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ακόμα πως οι ΗΠΑ εξετάζουν την ενδεχόμενη ανάπτυξη ενός δικινητήριου πολεμικού αεροπλάνου που θα γίνει γνωστό ως το F-55, καθώς και μια αναβάθμιση του F-22 Raptor της Lockheed Martin.

Μεταξύ των επικεφαλής επιχειρήσεων, στους οποίους απευθύνθηκε σήμερα ο Τραμπ στην Ντόχα, ήταν οι επικεφαλής της Boeing και της GE Aerospace. Χθες, Τετάρτη, είχε ανακοινώσει σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών, μεταξύ των οποίων μια παραγγελία από το Κατάρ για 160 εμπορικά αεροπλάνα της Boeing.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον μπορεί «να επαναλάβει την επίθεση» σε περίπτωση που επιτεθούν οι Χούθι της Υεμένης. Μια κατάπαυση του πυρός έβαλε τέλος στις 6 Μαΐου σε εβδομάδες αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Διαπραγματευόμαστε με τους Χούθι και πιστεύω πως είναι μια επιτυχία, όμως μια επίθεση μπορεί να συμβεί αύριο και σε αυτή την περίπτωση θα επαναλάβουμε την επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυξημένη η επιβατική κίνηση τον Απρίλιο - Χιλιάδες τουρίστες στο Ηράκλειο

Κτηματολόγιο: Οι καθυστερήσεις στις καταχωρίσεις οδηγούν σε… ψηφιακές ουρές