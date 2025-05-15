Πέθανε ο Κώστας Λυχναράς -Σκηνοθέτης των «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Το καφέ της Χαράς»

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον σημαντικό Έλληνα δημιουργό και σκηνοθέτη της τηλεόρασης, Κώστα Λυχναρά.

Ο Κώστας Λυχναράς «εφυγε» σε ηλικία 86 ετών.

Ο Κώστας Λυχναράς, ιδρυτικό μέλος του σωματείου, στήριξε με τη παρουσία του τις διαρκείς διεκδικήσεις των Ελλήνων Σκηνοθετών όλες αυτές τις δεκαετίες από το 1973 και παράλληλα, έφερε ανατροπή στην τηλεόραση με την αφήγηση της εικόνας του.

Οπως αναφέρει η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών στήριξε τους νέους σκηνοθέτες και μοιράστηκε μαζί τους τα μυστικά της μαγείας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σαν πραγματικός δάσκαλος.

«Ο θάνατος του μάς γεμίζει συγκίνηση καθώς η δημιουργική πορεία του φωτίζει ένα ακούραστο εργάτη του κινηματογράφου με τεράστια προσφορά στον εκσυγχρονισμό της τηλεοπτικής παραγωγής στη χώρα μας, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο».

Ο σκηνοθέτης του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Ο Κώστας Λυχναράς έχει σκηνοθετήσει και έχει γίνει βοηθός σκηνοθέτη σε πάνω από 40 τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές παραγωγές, εκ των οποίων : "Οι ιερόσυλοι", "Η Έκτη Εντολή", "Βασίλης, Ιάσων και Ντόκυ", "Κωνσταντίνου και Ελένης", "Δέκα λεπτά κήρυγμα", "Το καφέ της Χαράς", "Ας Πρόσεχες" κ.ά.

