Επιχειρηματικές συναντήσεις εκτός συνόρων για τουριστικές επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητήριου Ηρακλείου

Νέες δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων τουρισμού προγραμματίζει το Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει εξασφαλίσει ειδική τιμή για τα μέλη του και επιπλέον, πρόκειται να χρηματοδοτήσει μέρος των εξόδων συμμετοχής τους καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να αξιοποιήσει την ευκαιρία εισόδου σε νέες αγορές.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καταρτιστεί, με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν συγκεκριμένες αγορές, αλλά και τις απευθείας πτήσεις από και προς το Ηράκλειο, το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα συμμετάσχει στις εξής επιχειρηματικές εκδηλώσεις:

• Β2Β Greek Tourism - Workshop, Κοπενχάγη (Δανία – Σουηδία)

23-24/10/2025

• Β2b Greek Tourism B2B Workshop, Χάγη (Ολλανδία) 30-31/10/2025

• Β2Β Greek Tourism- Workshop, Μόντρεαλ – Τορόντο (Καναδάς) 10-

12/11/2025

• Β2Β Greek Luxury Tourism-Gastronomy Workshop, Ριάντ (Σαουδική Αραβία) 26 -27/11/2025

• Β2Β Greek Tourism Workshop, Βιέννη (Αυστρία) 15/12/2025.

Πρόκειται για δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις και τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με τη συμμετοχή και της Περιφέρειας Κρήτης.

Η αίτηση συμμετοχής στις συγκεκριμένες δράσεις, βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ebeh.gr/draseis-exostrefeias-epimelitirioy-irakleioy .

«Διευρύνουμε το πρόγραμμα εξωστρέφειας σε νέες αγορές, δίνοντας έμφαση σε στοχευμένες δράσεις, μέσω των οποίων διαφαίνονται σημαντικές προοπτικές συνεργασίας. Δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις μας να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε νέες χώρες. Ο τουριστικός τομέας συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον παγκοσμίως και είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που θα εξασφαλίσει στα μέλη μας αξιόλογες και αξιόπιστες επιχειρηματικές συμφωνίες» δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, υπεύθυνη κα Λένα Στεφανουδάκη, τηλ:2810 247034, [email protected].

