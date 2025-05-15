ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 10:13
Κρήτη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο
clock 08:57 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο στην περιοχή Τσεσμέ Ρεθύμνου τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/05), κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Από το συμβάν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

