Κρήτη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο στην περιοχή Τσεσμέ Ρεθύμνου τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/05), κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Από το συμβάν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

