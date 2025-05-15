Κοινωνικός Τουρισμός: Λήγει σήμερα (15/5) η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα

Λήγει σήμερα (15/5) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2025-2026» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μετά και τη χθεσινή παράταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Πέμπτη 15 Μαΐου, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, το φετινό πρόγραμμα ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, την 1η Ιουνίου 2025, και προβλέπει 300.000 επιταγές διακοπών, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό ανά δικαιούχο και ωφελούμενο και δίνει τη δυνατότητα για έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγεται από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ορισμένες περιοχές, η διάρκεια φιλοξενίας αυξάνεται χωρίς επιβάρυνση: στη Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο παρέχονται έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων) καλύπτονται έως 12 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Για τον μήνα Αύγουστο, καθώς και για τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων (15/12/2025 – 14/01/2026) και του Πάσχα (03/04/2026 – 19/04/2026), οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20%. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα των περιοχών με φυσικές καταστροφές (Β. Εύβοια, Έβρος, Θεσσαλία – πλην Σποράδων).

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25% από τους δικαιούχους. Για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Προβλέπεται ειδική μοριοδότηση για μονογονεϊκές οικογένειες και ΑμεΑ, ενώ αυξημένα μόρια λαμβάνουν και οι δικαιούχοι με χαμηλότερα εισοδήματα. Τα ΑμεΑ έχουν επιπλέον προνόμια, όπως ετήσια δυνατότητα συμμετοχής, δικαίωμα συνοδού και απαλλαγή από την ιδιωτική συμμετοχή και από κυρώσεις σε περίπτωση μη χρήσης της επιταγής.

Για τους γονείς, δίνεται αυξημένη μοριοδότηση ανά ανήλικο παιδί, ενώ πριμοδοτούνται και όσοι δεν έλαβαν επιταγή στο παρελθόν ή αποκλείστηκαν λόγω μοριοδότησης τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Ιδιωτικοί υπάλληλοι με εξαρτημένη εργασία.

Επαγγελματίες ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας.

Άνεργοι για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Για τους μακροχρόνια ανέργους ισχύουν διαφορετικά εισοδηματικά όρια, όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στην εξής διαδρομή:



Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

