Στέγαση: 'Eρχεται η «έξυπνη» πλατφόρμα για να βρεις σπίτι για αγορά ή ενοικίαση

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να βγει στον «αέρα» η νέα ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βρουν ακίνητα για αγορά ή για ενοικίαση.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο enikonomia.gr «σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα στα τέλη Μαΐου θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η πλατφόρμα που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα στεγαστικά προγράμματα των υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και παρεμβάσεις φορολογικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα προκειμένου να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα».

«Η “πύλη στεγαστικής πολιτικής ” είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης της στέγασης εξασφαλίζοντας την ευημερία όλων των πολιτών» συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές. Αξιοσημείωτο είναι πως η πλατφόρμα παίρνει σάρκα και οστά μόλις 1 μήνα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κάτι που αναδεικνύει τους εντατικούς ρυθμούς και την αποτελεσματικότητα όσων εργάστηκαν για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Τι θα περιλαμβάνει η πλατφόρμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, τα δύο επικρατέστερα ονόματα της πλατφόρμας είναι το stegasi.gov.gr ή το mystegasi. gov.gr και θα περιέχει περισσότερα από 40 προγράμματα προϋπολογισμού άνω των 6,5 δισ. ευρώ.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:

1) Τα στεγαστικά προγράμματα

Το “Ανακαινίζω Νοικιάζω”

Το πρόγραμμα” Κοινωνική Αντιπαροχή”

Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα Κάλυψη

Το “Σπίτι μου 1”

Το “Σπίτι μου 2”

To πρόγραμμα”Στέγαση και Εργασία”

To Πρόγραμμα για φοιτητικές εστίες

2) Στεγαστικά επιδόματα

Επίδομα στέγασης

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επιστροφή ενοικίου

Ετήσια Οικονομική Ενίσχυση συνταξιούχων, υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

3) Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης

Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα

Αναβαθμίζω το σπίτι μου

Εξοικονομώ 2025

Φωτοβολταϊκά στη στέγη

4) φορολογικές ρυθμίσεις

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ενοίκιο

Επιβολή ΦΠΑ 13% και τέλους ( παρεπιδημούντων) στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Μείωση φόρου ΕΝΦΙΑ

Αναστολή ΦΠΑ σε νέες οικοδομές κλπ

5) Λοιπές παρεμβάσεις

Απαγόρευση δημιουργίας νέων Airbnb σε 3 διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας (1,2 και 3 δημοτικό διαμέρισμα)

Αύξηση ορίου ελάχιστης επένδυσης (σε ακίνητα) για απόκτηση Golden Visa

Απαγόρευση βραχυχρόνιας εκμίσθωσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος Golden Visa

Στέγαση Δημοσίων Υπαλλήλων (σε δήμους και περιφέρειες με έντονο στεγαστικό έλλειμμα) κλπ.

Τα βήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα αυτή θα είναι σύγχρονη, φιλική προς τον χρήστη και πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Ο πολίτης – ενδιαφερόμενος θα καλείται είτε να συμπληρώσει ο ίδιος τα προσωπικά του στοιχεία είτε να συνδεθεί με τους κωδικούς του taxisnet.

Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Αρχικά να επιλέξει το πρόγραμμα για την τρέχουσα κατάσταση της στέγασής του.

Μετά να επιλέξει την Περιφέρεια για την οποία ενδιαφέρεται να βρει σπίτι.

Να συμπληρώσει την ηλικία του και το ετήσιο εισόδημα του.

Βάσει των κριτηρίων που έθεσε θα μπορεί να ενημερωθεί για τα στεγαστικά προγράμματα που τρέχουν.

Αφού ολοκληρώσει τα βήματα και επιλέξει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει, ο χρήστης θα μπορεί να οδηγηθεί στον σχετικό σύνδεσμο του Φορέα Υλοποίησης είτε για να υποβάλει την αίτηση είτε για να επικοινωνήσει μαζί του.

Επίσης στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται επεξηγηματικό βίντεο καθώς και ειδική ενότητα με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ) προκειμένου να διευκολυνθεί η πλοήγηση των χρηστών.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζεται και η κυκλοφορία εφαρμογής για smartphones.

