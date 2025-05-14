Μπαράζ κατασχέσεων ακινήτων και καταθέσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Κύμα κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων, για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ εξαπολύει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών και εντείνει τις πιέσεις εναντίον οφειλετών, που χρωστάνε συνολικά 49,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ, η στρατηγική του για το 2025 περιλαμβάνει τη διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και να είναι εφικτή, ασφαλής και ορθή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όταν απαιτείται.

Επίσης η αποστολή των Ατομικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, ο διαχωρισμός οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας και ο εντοπισμός των πραγματικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία μητρώου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο. το 2025 θα συνεχίσει να διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για την επικαιροποίηση των στοιχείων μητρώου, προχωρώντας μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., κλπ.).

Τα αναγκαστικά μέτρα

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης καθώς και οι λοιπές ενέργειες σε βάρος οφειλετών που έχουν αρρύθμιστα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία δρομολογούνται εντός του 2025 είναι:

Η ενίσχυση των στοχευμένων δράσεων λήψης αναγκαστικών μέτρων με εκ νέου στόχευση κατά των οφειλετών που εξακολουθούν να δημιουργούν συστηματικά σε μηνιαία βάση νέο χρέος και με προσανατολισμό ιδίως την εγγραφή κατασχέσεων επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Η ολοκλήρωση των δοκιμών και θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου τραπεζικού εργαλείου μέσω του οποίου οι Συμβολαιογράφοι θα προβαίνουν στην απόδοση με μία συναλλαγή όλων των παρακρατούμενων οφειλών οι οποίες καταγράφονται στην Βεβαίωση Οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων με χρήση Κωδικού Πληρωμής RF.

Η προτεραιότητα για λήψη μέτρων θα δίδεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα.

Οι εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές.

Η συγκρότηση ειδικών τμημάτων για μεγάλους οφειλέτες, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν εντοπιστεί μόλις 2.776 οφειλέτες με συσσωρευμένο χρέος 11,85 δισ. ευρώ, οι οποίοι χρωστούν ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ έκαστος.

Η λήψη αναγκαστικά μέτρων σε βάρος οφειλετών που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση οφειλής, οφειλέτες με απώλεια ρύθμισης κλπ.

Η λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 70 ημερών από την απώλεια ρύθμισης.

Η λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός τριών μηνών, από την ένταξη μιας οφειλής στο μητρώο του ΚΕΑΟ,

Η δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη, όπου λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (νομική μορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη ενισχύεται από τη συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και την τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής.

Η εξέταση της έναρξης δημιουργίας των οφειλών ώστε να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Ο διαχωρισμός οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια.

Ο διαχωρισμός των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο.

Ο εντοπισμός παραβατικών συμπεριφορών - οργανωμένης εισφοροδιαφυγής ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

