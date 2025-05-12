ΕΦΚΑ: Πώς χάνονται οι ρυθμίσεις χρεών - Οδηγός του ΚΕΑΟ

Μόνο οι απόλυτα συνεπείς οφειλέτες του ΕΦΚΑ μπορούν να διατηρήσουν «ζωντανές» τις ρυθμίσεις των χρεών τους προς το ΚΕΑΟ, με τα περιθώρια που προβλέπει το σχετικό πλαίσιο να είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

Ο κίνδυνος για τους οφειλέτες να βρεθούν εκτός ρυθμίσεων και να αντιμετωπίσουν κατασχέσεις και άλλα αναγκαστικά από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών παραμονεύει, ενώ για κάθε ρύθμιση ισχύουν διαφορετικοί όροι.

Ο κανόνας για να διατηρηθούν εν ζωή οι ρυθμίσεις των παλαιών οφειλών είναι η τακτική πληρωμή των δόσεων, αλλά και συγχρόνως να μην αφήνουν αρρύθμιστα τυχόν τρέχοντα χρέη που εμφανίζονται.

Προκειμένου οι περισσότεροι από 1.600.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ, που οφείλουν συνολικά 49,3 δισ. ευρώ, να γνωρίζουν τι ισχύει για κάθε ρύθμιση, το ΚΕΑΟ συνέταξε «Οδηγό», στον οποίο καταγράφονται συνοπτικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες χάνονται οι ρυθμίσεις. Αναλυτικότερα:

Η πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013, χάνεται:

Λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δεύτερης δόσης της ρύθμισης εντός δωδεκαμήνου ρύθμισης ή

Λόγω δημιουργίας νέας οφειλής.

Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων με εκπτώσεις από 20% έως και 90% του άρθρου 54 του ν. 4305/2014, χάνεται:

Λόγω καθυστέρησης καταβολής δύο δόσεων ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής μίας δόσης ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών ή

Λόγω μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων του ν. 4321/2015 χάνεται:

Λόγω καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης

Λόγω μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Ειδικότερα για τους οφειλέτες τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται με καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων του ν.4611/2019 χάνεται εάν:

Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις ρύθμισης.

Δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019.

Δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης, οι οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση επειδή τελούσαν σε αναστολή είσπραξης.

Δεν καταβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης το σύνολο των οφειλόμενων δόσεων της ρύθμισης.

Τι ισχύει στις ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού

Για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ισχύουν διαφορετικοί όροι, ανάλογα με το έτος ένταξης.

Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, η ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν.4469/2017 έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α. / Κ.Ε.Α.Ο. και κατά συνέπεια απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αυτοδίκαια στις εξής περιπτώσεις:

εάν δεν καταβληθεί από τον οφειλέτη προς το Κ.Ε.Α.Ο., ποσό που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,

εάν δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη Α.Π.Δ., εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

εάν δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν με νόμιμο τρόπο (αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής), οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στη σύμβαση και βεβαιώθηκαν μετά την 31/12/2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της παρούσας σύμβασης αναδιάρθρωσης ή προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της παρούσας σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Επίσης, η απώλεια ρύθμισης εξωδικαστικού μηχανισμού του ν.4738/2020 επέρχεται κατά το μέρος που αφορά το Κ.Ε.Α.Ο. στις εξής περιπτώσεις:

εάν δεν καταβληθεί ποσό που υπερβαίνει την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης,

εάν το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει την αξία τουλάχιστον του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού,

εάν δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν με νόμιμο τρόπο (αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής) οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη σύναψη της σύμβασης και δεν υπάγονται σε αυτήν, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύναψη της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους,

εάν δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη Α.Π.Δ., εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

εάν υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του οφειλέτη ή αν υποβληθεί δήλωση του ότι αναστέλλει τις πληρωμές του ή επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας,

εάν αποδειχθεί ότι η σύμβαση ρύθμισης βασίστηκε άμεσα ή έμμεσα σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο οφειλέτης, καθώς και μέλη της οικογένειας του.

Πηγή: sofokleousin.gr

