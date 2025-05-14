Πρόγραμμα Εξοικονομώ: Ποιες αιτήσεις πήραν παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου
clock 19:53 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δίνεται για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, οι οποίες έχουν υπαχθεί μετά τις 27 Ιουνίου 2023 και η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών λήγει έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Η ίδια παράταση δίνεται στις αιτήσεις που έχουν υπαχθεί πριν τις 30 Μαρτίου 2023 για το Εξοικονομώ εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των χρημάτων σε αναδόχους για την κατασκευή των έργων.

Σημειώνεται, πως το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνολική επένδυση του έργου συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών.

