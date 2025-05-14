Πρόγραμμα Εξοικονομώ: Ποιες αιτήσεις πήραν παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δίνεται για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, οι οποίες έχουν υπαχθεί μετά τις 27 Ιουνίου 2023 και η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών λήγει έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Η ίδια παράταση δίνεται στις αιτήσεις που έχουν υπαχθεί πριν τις 30 Μαρτίου 2023 για το Εξοικονομώ εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των χρημάτων σε αναδόχους για την κατασκευή των έργων.

Σημειώνεται, πως το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνολική επένδυση του έργου συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών.

