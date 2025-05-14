ΔΕΥΑΗ: Εργασίες για την αποκατάσταση ζημιάς στον τροφοδοτικό αγωγό της Τυλίσου 
clock 19:23 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη που έχει προκληθεί στον τροφοδοτικό αγωγό νερού της Τυλίσου, πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 14/5, την επιθεώρηση στον αγωγό και συνεργεία της θα ξεκινήσουν την αποκατάσταση της ζημιάς πολύ νωρίς το πρωί της Πέμπτης 15/5.

 Εκτιμάται οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Πέμπτης ωστόσο το νερό αναμένεται να επανέλθει σταδιακά σε όλο το δίκτυο το βράδυ της Παρασκευής 16/5, εκτός απροόπτου.

Λόγω της βλάβης ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στο κέντρο της πόλης και στις περιοχές, Θέρισο, Μασταμπά, Ατσαλένιο, Φορτέτσα, Πατέλες, Πόρο και Κατσαμπά. Να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο το Ηράκλειο δεν υδροδοτείται από το φράγμα Αποσελέμη και κάθε ζημιά επιδεινώνει την κατάσταση.

Δευαη Υδρευση Αγωγος Τύλισσος
