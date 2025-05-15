Μουγκοπέτρος: «Έχασε εντελώς την όρασή του - Μπαίνει εσπευσμένα στο χειρουργείο»

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, ο Άρης Μουγκοπέτρος παρουσίασε πρόβλημα στο μάτι του με αποτέλεσμα να απευθυνθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Οι γιατροί τον πληροφόρησαν ότι έπρεπε να μπει εσπευσμένα στο χειρουργείο, ωστόσο λόγω της πίεσης που είχε στο μάτι, αυτό αναβλήθηκε για αύριο.

Το χειρουργείο, στο οποίο οι γιατροί θα προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν την όραση του καλλιτέχνη, έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Παρασκευής.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Έρωτας: Η Ειρήνη μαζί με τη Χριστίνα ψάχνουν τον Στέφανο και τον εντοπίζουν στον οίκο ανοχής