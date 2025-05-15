Τελικός Κυπέλλου: Μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου η πώληση των εισιτηρίων

Ο ΟΦΗ κορυφώνει την προετοιμασία του ενόψει του τελικού του κυπέλλου το Σάββατο με τον Ολυμπιακό και όσοι φίλαθλοι της κρητικής ομάδας θέλουν να της συμπαρασταθούν από κοντά και δεν έχουν αγοράσει ακόμα εισιτήριο, πρέπει να βιαστούν.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ολοκληρωθεί, ανήμερα του τελικού (Σάββατο, 17/5) στις 11:00 το πρωί, συνεπώς όποιος δεν έχει προμηθευτεί ακόμα το εισιτήριό του, καλείται να το κάνει άμεσα.

Η διάθεση των εισιτηρίων του τελικού κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται κανονικά και όσοι φίλαθλοι του ΟΦΗ επιθυμούν να δώσουν το παρών στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους, είτε τηλεφωνικά μέσω της Ticketmaster (211 1981535 από 10:00 έως 20:00), είτε από παρακάτω link: https://www.ticketmaster.gr/ofifc-ww/showProductList.html