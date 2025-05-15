Κρήτη: «Ήρωας γίνεσαι όταν προλαμβάνεις!» - Το κοινωνικό μήνυμα της Περιφέρειας για την αντιπυρική περίοδο

«Ήρωας γίνεσαι όταν προλαμβάνεις!». Αυτός είναι τίτλος του νέου κοινωνικού μηνύματος της Περιφέρειας Κρήτης που δημιουργήθηκε με στόχο ν’ αναδείξει την αξία της πρόληψης απέναντι στο φαινόμενο των πυρκαγιών και τη σημασία των συνεργειών Υπηρεσιών, φορέων, εθελοντών και πολιτών στην κοινή προσπάθεια καταπολέμησης των πυρκαγιών.

Το εγκεκριμένο σποτ από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) είναι ελεύθερο για προβολή λόγω της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκίνησε. Το περιεχόμενο του σποτ δημιουργήθηκε με την συμβολή της Περιφερειακής διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρει: «Στη μάχη κατά των πυρκαγιών, πυροσβέστες, εθελοντές, σώματα ασφαλείας, στρατιώτες, με θάρρος και αυταπάρνηση προστατεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Είναι οι αφανείς ήρωες, στους οποίους οφείλουμε απεριόριστη ευγνωμοσύνη.

Ήρωας, επίσης, γίνεσαι όταν προλαμβάνεις. Κάθε προσπάθεια για την αποφυγή εκδήλω-σης πυρκαγιών, κατά τη θερινή περίοδο, έχει μεγάλη αξία. Ως Περιφέρεια Κρήτης, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες. Να γίνουμε όλοι ήρωες προλαμβάνοντας μια εστία φωτιάς που μπορεί να γίνει καταστροφική».

