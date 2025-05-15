Οι «τεµπέληδες» που έγιναν... δουλευταράδες: Πρωτιά της Ελλάδας σε ώρες απασχόλησης στην ΕΕ

∆ουλευταράδες αποδεικνύονται οι Έλληνες σύµφωνα µε νέα έρευνα της Eurostat, ξηλώνοντας έτσι ακόµα µία φορά την ταµπέλα των «τεµπέληδων της Ευρώπης» που µας είχαν κολλήσει από την εποχή της κρίσης.

Η νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας αφορά τις εβδοµαδιαίες ώρες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2024 και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα κρατά τα σκήπτρα, µε τους εργαζόµενούς της να δουλεύουν περισσότερες ώρες από κάθε άλλον ευρωπαϊκό λαό.

Έτσι, οι Έλληνες ηλικίας από 20 έως 64 ετών εργάστηκαν συνολικά (συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών) κατά µέσο όρο 39,8 ώρες την εβδοµάδα στην κύρια απασχόλησή τους.

Πρόκειται για µια επίδοση που βρίσκεται κατά πολύ µπροστά από τις εργατοώρες του σκληρού ευρωπαϊκού πυρήνα, αφού στη χώρα µας δουλεύουµε περίπου κατά 4 ώρες περισσότερο από τους εργαζόµενους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κατά µέσο όρο εργάζονται 36 ώρες την εβδοµάδα.

Eurostat: Πρωτιά της Ελλάδας σε ώρες απασχόλησης στην ΕΕ

Την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία µε 39 (οι εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας παρέµειναν αµετάβλητες σε σχέση µε το 2023), η Πολωνία µε 38,9 και πίσω ακριβώς έρχεται η βορειότερη Ρουµανία µε 38,8.

Στον αντίποδα, κάτω από τον µέσο όρο στην ΕΕ, που κυµαίνεται στις 36 ώρες, βρίσκεται η Ολλανδία µε 32,1 ώρες (είναι η χώρα που είχε τη µικρότερη εβδοµάδα εργασίας), ακολουθούµενη από τη ∆ανία, τη Γερµανία και την Αυστρία, µε 33,9 ώρες η καθεµία ανά βδοµάδα.

Το 2024, οι πραγµατικές εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας τόσο για τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης όσο και για εκείνους της µερικής, ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην ΕΕ, ήταν κατά µέσο όρο 36 ώρες.

Εδώ να σηµειωθεί ότι ο µέσος όρος είναι µειωµένος σε σύγκριση µε το 2023 που ήταν 36,1 ώρες και µε το 2014 που ήταν 37 ώρες.







Οι οικονοµικές δραστηριότητες που κατέγραψαν τη µεγαλύτερη εβδοµάδα εργασίας στην ΕΕ το 2024 ήταν η γεωργία, η δασοκοµία και η αλιεία (µε 41,2 πραγµατικές ώρες εργασίας), εξόρυξη - λατοµεία (µε 38,8) και οι κατασκευές (µε 38,7), ενώ οι µικρότερες εβδοµάδες εργασίας καταγράφηκαν στις δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδοτών (µε 26,7), της εκπαίδευσης (µε 31,9) και των τεχνών, της ψυχαγωγίας και της αναψυχής µε 32,9.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα -πάλι της Eurostat- η Ελλάδα αναδείχθηκε «πρωταθλήτρια» Ευρώπης όσον αφορά και το ποσοστό του πληθυσµού που εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, µε ποσοστό 32,3%.

Ακολουθούν η γειτονική Ιταλία µε 30,9% και η Κύπρος µε 26,4%, ενώ, αντίθετα, οι χαµηλότερες επιδόσεις σε εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία µε 3%, στην Πολωνία µε 4,5% και την Ουγγαρία µε ποσοστό 6,6%.

