Youth Pass: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Ποιοι οι δικαιούχοι των voucher 150 ευρώ

κπνέει σήμερα (15.5) η προθεσμία αιτήσεων για το Youth Pass 2025, το οποίο δικαιούνται νέοι 18 και 19 ετών.

Δικαιούχοι του Youth Pass ανά έτος είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ίδια ημερομηνία το εικοστό 20ό έτος. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 150 ευρώ κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως και, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επιπρόσθετα 150 ευρώ κατά το επόμενο έτος. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2025 ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Οι νέοι, για να υποβάλλουν την αίτησή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (E.M.Eπ.), στο emep.gov.gr.

«Απλά και εύκολα μέσω του vouchers.gov.gr, οι νέοι 18 και 19 ετών μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το Youth Pass έως τις 15 Μαΐου. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όλοι οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλη ψηφιακή κάρτα 150 ευρώ, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στους κλάδους του πολιτισμού, του τουρισμού, των μεταφορών. Να κλείσουν εισιτήρια για πλοία, να αγοράσουν βιβλία, να πάνε σε παραστάσεις, να μείνουν σε κάμπινγκ και άλλες πολλές επιλογές. Ήδη, 66. 765 νέοι έχουν κάνει την αίτησή τους. Εργαζόμαστε ώστε η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν να είναι συνολικά μεγαλύτερη», τονίζει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Youth Pass 2025: Τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος πριν την αίτηση

Η αίτηση για το Youth Pass 2025 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δυνητικά δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως το τέλος Μαΐου.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται ετησίως έως τις 31 Μαΐου για όλους τους δικαιούχους.

Πού χρησιμοποιείται το Youth Pass 2025

Αναλυτικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Youth Pass:

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

ενοικίαση αυτοκινήτων

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

μεταφορές

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

υπηρεσίες ταξί

υπηρεσίες λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

λοιπές αερομεταφορές

αεροδρόμια / αεροσταθμοί

ταξιδιωτικά πρακτορεία

λοιπές μεταφορές

ενοικίαση σκαφών

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

Βιβλιοπωλεία

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

κάμπινγκ

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

σινεμά

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

ορχήστρες και μπάντες

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

υπηρεσίες γυμναστηρίου

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

