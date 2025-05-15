ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 10:12
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Δύο ανήλικοι έκλεβαν συστηματικά από πρατήριο υγρών καυσίμων
βενζινάδικο
clock 09:08 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών συνελήφθησαν χθες στο Ηράκλειο για κλοπή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο νέοι, από τις 6 έως και τις 13 Μαϊου επισκέπτονταν συστηματικά ένα συγκεκριμένο πρατήριο υγρών καυσίμων μέσα στην πόλη και έκλεβαν διάφορα είδη.

Αστυνομικοί αξιοποίησαν το υλικό από τις κάμερες της επιχείρησης και ταυτοποίησαν ανήλικους, οι οποίοι συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι - Πέθανε ξαφνικά

Κ.Υ. Μοιρών - Πολυδύναμο Ιατρείο Μακρύ Γιαλού: Αντί να παραδίδονται φέτος είμαστε ακόμη στο «θα»

Ηράκλειο - απορρίμματα: "Στόχος το Σάββατο να είναι και πάλι καθαρό" - Παραιτήσεις ζητούν οι εργαζόμενοι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ανήλικοι Κλοπή Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis