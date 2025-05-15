Ηράκλειο: Δύο ανήλικοι έκλεβαν συστηματικά από πρατήριο υγρών καυσίμων

Δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών συνελήφθησαν χθες στο Ηράκλειο για κλοπή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο νέοι, από τις 6 έως και τις 13 Μαϊου επισκέπτονταν συστηματικά ένα συγκεκριμένο πρατήριο υγρών καυσίμων μέσα στην πόλη και έκλεβαν διάφορα είδη.

Αστυνομικοί αξιοποίησαν το υλικό από τις κάμερες της επιχείρησης και ταυτοποίησαν ανήλικους, οι οποίοι συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι - Πέθανε ξαφνικά

Κ.Υ. Μοιρών - Πολυδύναμο Ιατρείο Μακρύ Γιαλού: Αντί να παραδίδονται φέτος είμαστε ακόμη στο «θα»

Ηράκλειο - απορρίμματα: "Στόχος το Σάββατο να είναι και πάλι καθαρό" - Παραιτήσεις ζητούν οι εργαζόμενοι