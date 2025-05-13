Κρήτη: Έπεσαν οι υπογραφές για 13 νέα έργα ύδρευσης

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), δεκατρία (13) νέα έργα αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών ύδρευσης σε δήμους της Κρήτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 11.272.988,46 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν, στη μείωση των απωλειών νερού από παλαιά ή κατεστραμμένα δίκτυα. Στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης πόσιμου νερού. Στην ενίσχυση της υδροδότησης περιοχών με οικιστική ανάπτυξη και στην κατασκευή νέων συστημάτων και δικτύων μεταφοράς νερού.

Τα έργα καλύπτουν περιοχές σε ολόκληρη την Κρήτη και υλοποιούνται από Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, ενισχύοντας την προστασία των υδάτινων πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα ενταγμένα έργα είναι:

1. Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης στην πόλη και στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου – Φάση I

2. Νέα συστήματα υδροδότησης για την επάρκεια της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του νερού σε οικισμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

3. Εξωτερικοί αγωγοί μεταφοράς νερού από δεξαμενή Κόπρανας προς Αστράτηγο & Βένι της Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά

4. Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης στους οικισμούς Ανάληψη, Πιλαλήματα, Λαγκάδα και Καλό Νερό της Δ.Ε. Ανάληψης Δήμου Σητείας

5. Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης οικισμών Δήμου Βιάννου - Αναβάθμιση δικτύων

6. Ύδρευση Κόκκινου Χωριού

7. Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αγίου Βασιλείου

8. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Θέρισου και Κεραμιών του Δήμου Χανίων

9. Αντικατάσταση δικτύων μεταφοράς νερού ύδρευσης στις Δ.Ε. Γαζίου και Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου

10. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριών Εκκλησιών Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων

11. Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς από διασταύρωση με δεξαμενή Ανατολής (κόμβος Κ8) έως κόμβο Κ8’

12. Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών της Δ.Ε. Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου από γεωτρήσεις Αγίας Παρασκευής έως δεξαμενή πρώην Συνδέσμου Σγουροκεφαλίου

13. Αντικατάσταση τμήματος υδραγωγείου Τυλίσου

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε κρίσιμες υποδομές, που προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

