Ηράκλειο: Σημειωτόν από την "κακιά στροφή" μέχρι την Παντάνασσα (φωτο)

Ουρά αυτοκινήτων αυτή την ώρα (λίγο πριν τις 10 το πρωί) επί του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης.

Η κίνηση γίνεται σημειωτόν από την Γέφυρα της Παντάνασσας μέχριν την "Κακιά Στροφή". Οπως αναφέρει ακροατής του Ράδιο Κρήτη που έστειλε τις φωτογραφίες, η αναμονή φτάνει την μισή ώρα!!!

Πού οφείλεται η καθυστέρηση

Το έργο της ασφαλτόστρωσης αποφασίστηκε από το Υπουργείο Υποδομών, εντελώς ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση για τους οδηγούς και κυρίως χωρίς κανένα μέτρο ρύθμισης της κυκλοφορίας ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες!

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Σκουλάς πρόκειται για 10.000 ασφαλτικά που θα πέσουν στο δρόμο μέχρι την προσεχή Παρασκευή!

