Ηράκλειο: Έπεσαν μπαλκόνι και δέντρο - Προβλήματα από τους νοτιάδες
clock 12:31 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα από δύο σοβαρά περιστατικά στο Ηράκλειο με το ένα από αυτό τουλάχιστον να συνδέεται άμεσα με τους θυελλώδεις νοτιάδες.

Το πρώτο αφορά στην πτώση τμήματος μπαλκονιού στην οδό Δρακοντοπούλου από την οποία ο ιδιοκτήτης του σπιτιού φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι χωρίς ωστόσο από ότι λένε οι πληροφορίες, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ.

Το δεύτερο που είναι αποτέλεσμα των νοτιάδων έχει να κάνει με την πτώση δέντρου πάνω σε αυτοκίνητο, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην οδό Μαυσώλου στη Νέα Αλικαρνασσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το συμβάν δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ενώ συνολικά έως τώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κληθεί σε τουλάχιστον 7 περιστατικά κοπής δέντρων σε Χανιά και Ηράκλειο εξαιτίας των νοτιάδων. 

Τέλος, στην οδό Ανδρόγεω στο κέντρο του Ηρακλείου, από τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς όταν έπεσαν γλάστρες από μπαλκόνι.

Επίσης στην οδό Βιάννου κοντά στη πλατεία Κορνάρου, έπεσε ψησταριά από μπαλκόνι από την οποία τραυματίστηκε ένα άτομο.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νοτιαδες πτωση δεντρου
