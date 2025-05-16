Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο
ΕΚΑΒ
clock 12:20 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο ΠΑΓΝΗ, μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί ένας άνδρας έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη. 

To περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λεβήνου στην Θέρισο όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.

Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τραυματισμένο αλλά σε καλή κατάσταση τον αναβάτη της μηχανής. 

