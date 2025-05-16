Ηράκλειο: Σοβαρά προβλήματα από τους ισχυρούς νοτιάδες - Πτώσεις δέντρων και στύλων φωτισμού
clock 15:29 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Πολλά τα προβλήματα που δημιουργούν οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν από το πρωί στο Ηράκλειο.

Νωρίτερα στη περιοχή του Μασταμπά στην οδό Τιμοχάρους σημειώθηκε πτώση πεύκου θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι άνδρες της υπηρεσίας έφτασαν άμεσα στο σημείο ενώ ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αναστάτωση και από πτώση μέρος στύλου φωτισμού στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων πριν την είσοδο για Γάζι εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.

