Ηράκλειο: Τραγικό εργατικό δυστύχημα - Έπεσε σωλήνας στο κεφάλι του και τον σκότωσε

Χωρίς αισθήσεις του μεταφέρθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής (16/05) στο ΠΑΓΝΗ, 79χρονος άνδρας ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες προς στιγμήν συνθήκες, φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι, από σωλήνα που έπεσε στο κεφάλι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανόρυξη γεώτρησης και ο 79χρονος δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α.Τ Χερσονήσου.

