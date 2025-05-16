Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη: Το να λες ψέματα χρησιμοποιώντας νεκρούς, ξεπερνάει την τυμβωρυχία -Σε κατατάσσει στον πάτο

Την απάντησή της στον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε, με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «το να λες ψέματα χρησιμοποιώντας νεκρούς ανθρώπους για να υπάρξεις πολιτικά, ξεπερνάει την τυμβωρυχία. Είναι ύβρις. Σε κατατάσσει στον πάτο των ανθρώπων».







«Ο κρότος της πτώσης σας θα είναι μεγάλος. Αντίστοιχος με αυτό που κάνετε στην κοινωνία. Έχετε ξεπεράσει όλα τα όρια Ντροπή!», πρόσθεσε στην ανάρτησή της.

Άδωνις Γεωργιάδης: Σιχάθηκα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, «πυρά» κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με φόντο την τραγωδία στα Τέμπη, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του καθηγητή Καρώνη από το ΕΜΠ. «Δεν την ενδιέφερε ποτέ ο άνθρωπος, την ενδιέφερε το ιδιοτελές, ατομικό συμφέρον της», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.







«Σιχάθηκα την Κωνσταντοπούλου όταν την άκουσα να βρίζει τον νεκρό μηχανοδηγό (σ.σ. της εμπορικής αμαξοστοιχίας). Μια γυναίκα που πουλάει δήθεν ευαισθησία, επειδή το πολιτικό και νομικό της συμφέρον είναι να πετύχει το ψέμα, βγαίνει στην τηλεόραση και υβρίζει τον νεκρό μηχανοδηγό ως λαθρέμπορο και οι γονείς του που ζουν την ακούνε να αποκαλεί το παιδί τους λαθρέμπορο. Δεν την ενδιέφερε ποτέ ο άνθρωπος, την ενδιέφερε το ιδιοτελές ατομικό της συμφέρον», σημείωσε.







«Εγώ που είμαι ένα πρόσωπο που δέχθηκα πολλή λάσπη και πολύ μεγάλο bullying, μου εύχονταν να πεθάνουν τα παιδιά μου, με ονομάτιζαν εθνικό βλαξ, εγώ που πέρασα αυτά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη δικαίωση, γιατί έχουμε 57 νεκρούς, οι περισσότεροι νέοι. Οι οικογένειές τους δεν θα ζήσουν ποτέ όπως πριν. Δεν χρειάζεται κανένας πανηγυρισμός», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τον φοβερό πόνο της τραγωδίας να γίνει αιτία καταστροφής της χώρας».







Απευθυνόμενος, δε, «με κάθε σεβασμό προς τους γονείς των θυμάτων», ο υπουργός Υγείας είπε πως «το να επικρατήσει ένα ψέμα δεν θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη, το να μπορέσουμε να δούμε ως χώρα τι πραγματικά συνέβη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι γιατί τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια αποδείχθηκαν ψέμα».







«Θέλω να πω προς όλους σημασία έχει για τη χώρα να πάει μπροστά. Η Ελλάδα έχει ιστορικά ροπή στον διχασμό, δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να χωριστούμε και να τσακωνόμαστε, το κάνουμε από τα αρχαία χρόνια ασταμάτητα. Τώρα η χώρα έχει μπει σε έναν δρόμο, ο πλανήτης είναι σε μια αστάθεια, δεν πρέπει να αφήσουμε κακούς ανθρώπους για τους ιδιοτελείς σκοπούς να καταστρέψουν την Ελλάδα. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά να μην καταστραφεί η Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Το να λες ψέματα χρησιμοποιώντας νεκρούς ανθρώπους για να υπάρξεις πολιτικά, ξεπερνάει την τυμβωρυχία. Είναι ύβρις. Σε κατατάσσει στον πάτο των ανθρώπων.







Είναι ακόμη χειρότερο και από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς πάνω στους νεκρούς συνανθρώπους μας μετά το ελεγχόμενο, περίεργο και άκυρο πόρισμα Καρώνη. Ακόμη χειρότερο από τις εκφράσεις για "ενταφιασμό", από τον Υπουργό μέσα στη Βουλή, ενώ οι νεκροί συνανθρωποί μας που κάηκαν ζητούν δικαίωση.







Δικαίωση για το μπάζωμα των λειψάνων, για την κυβερνητική συνωμοσία, για τη μαφιόζικη διαχείριση, δυο χρόνια μετά. Με κάθε μέσο, με κάθε χυδαίο τρόπο. Κάθε φορά και πιο χυδαίο.







Ο κρότος της πτώσης σας θα είναι μεγάλος.







Αντίστοιχος με αυτό που κάνετε στην κοινωνία.







Έχετε ξεπεράσει όλα τα όρια







Ντροπή!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων