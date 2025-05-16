Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών νοτιάδων, αφρικανικής σκόνης και υψηλών θερμοκρασιών θα βιώσουν σήμερα Παρασκευή 16/5 κάτοικοι και επισκέπτες της Κρήτης.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, αναφέρει πως το καιρικό σύστημα, με την ονομασία INES όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, από τις ακτές της Τυνησίας κινούμενο βορειοανατολικά, προκαλεί επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας, από τη νύχτα της Πέμπτης (15-5-2025) μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (17-5-2025), με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα καθώς και με πολύ ενισχυμένους ανέμους στην ανατολική και τη νότια χώρα.

Τοπικά θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με ριπές 9 μποφόρ) την Παρασκευή (16-05-25) στο Αιγαίο και την Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ στην Κρήτη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες με ενδεχόμενο τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά

θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης σήμερα στην Κρήτη αναμένεται σημαντική υπέρβαση του ορίου του μέσου όρου στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης που θα φτάσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

