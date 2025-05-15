Κρήτη: Πυκνή αφρικανική σκόνη την Παρασκευή...
Αφρικανική Σκόνη
clock 16:41 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σημαντική υπέρβαση του ορίου του μέσου όρου στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης που θα φτάσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αναμένεται για αύριο στην Κρήτη σύμφωνα με τη διεύθυνση της δημόσιας υγείας της Περιφέρειας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ενημερώνει ότι βάσει των μοντέλων πρόβλεψης  από το δίκτυο  «ΣΧΕΔΙΑ» της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, αύριο Παρασκευή αναμένεται σημαντική υπέρβαση του ορίου του μέσου όρου (ΜΟ) στη συγκέντρωση ΑΣ 10 (άνω των 100 µg/m³), ως αποτέλεσμα μεταφερόμενης σκόνης από τη Σαχάρα προς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται και σε περίπτωση που απαιτηθεί  θα υπάρξει επικαιροποιημένη ενημέρωση.

