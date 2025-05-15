Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων

Μια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των ασθενών με σοβαρές ή χρόνιες παθήσεις φέρνει το φιλόδοξο σχέδιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που καθιερώνει σε πανελλαδικό επίπεδο την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους απευθείας στην πόρτα των ασθενών.

Η υπηρεσία, που ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2024, πρόκειται να εφαρμοστεί πλήρως εντός του καλοκαιριού, με στόχο τη διευκόλυνση χιλιάδων ασφαλισμένων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η γενικευμένη εφαρμογή του προγράμματος τοποθετείται χρονικά μέσα στον επόμενο μήνα και αναμένεται να καλύψει περίπου 120.000 δυνητικούς δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα. Το συνολικό κόστος, που αγγίζει τα 8,8 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία, θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους πόρους του ΕΟΠΥΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς θα μπορούν να δηλώνουν την επιθυμία τους για κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr).

Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την τεχνολογία, ωστόσο, θα παρέχεται υποστήριξη τόσο μέσω τηλεφωνικού κέντρου όσο και με φυσική παρουσία ειδικού προσωπικού, στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Όπως τονίζουν πηγές από το υπουργείο Υγείας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, η διαδικασία γίνεται πλέον πλήρως ψηφιακή, ελαχιστοποιώντας τη γραφειοκρατία και μειώνοντας τις απαιτήσεις για έντυπη τεκμηρίωση. Αυτό που εξασφαλίζει ταχύτητα και ασφάλεια, είναι η χρήση της άυλης συνταγογράφησης και η ηλεκτρονική έκδοση των απαραίτητων ιατρικών βεβαιώσεων.

Αποστολές με απόλυτη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων

Η διανομή των φαρμάκων πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενων ταχυδρομικών εταιρειών, με δυνατότητα παράδοσης σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξει ο ασθενής – είτε στην κατοικία του, είτε στον χώρο εργασίας του. Η συσκευασία είναι ανώνυμη και ασφαλής, ενώ η μεταφορά διέπεται από τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ορθής διανομής (GDP).

Κάθε αποστολή παρακολουθείται ψηφιακά, διασφαλίζοντας την ακριβή εκτέλεση της συνταγής αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ασθενή. Να σημειωθεί πως πρώτη φορά ένας ασφαλιστικός φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει τέτοια ολοκληρωμένη υπηρεσία δωρεάν.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2024 και εξυπηρετούσε περίπου 1.850 ασθενείς μηνιαίως με σοβαρές παθήσεις, όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η κυστική ίνωση, η πνευμονική υπέρταση και άλλες σπάνιες ή χρόνιες νόσους. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 330 επιτυχημένες αποστολές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η υπηρεσία αφορούσε φάρμακα υψηλού κόστους που δεν απαιτούν ψυκτική αλυσίδα μεταφοράς και ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών, ανοίγοντας τον δρόμο για την πανελλαδική της επέκταση.

Θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως για να ενταχθεί ένας ασθενής στο πρόγραμμα, απαιτείται:

Ενεργοποιημένη άυλη συνταγογράφηση.

Ηλεκτρονική έκδοση της νοσοκομειακής βεβαίωσης (όπου προβλέπεται).

Υποβολή σχετικού αιτήματος στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ταυτοποίηση του αιτούντος, την επιβεβαίωση στοιχείων και την επιλογή της διεύθυνσης αποστολής.

Τέλος, με το νέο πρόγραμμα αναμένεται να παρατηρηθεί αποσυμφόρηση των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, εξάλειψη της ταλαιπωρίας για τους χρονίως πάσχοντες, καθώς επίσης και διευκόλυνση των ασθενών με κινητικά προβλήματα ή κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών.

