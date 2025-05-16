Στο έλεος των ανέμων η Κρήτη: Έπεσαν δέντρα, στύλοι και μπαλκόνια

Οι θυελλωδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει στο ρέθυμνο πτώσεις δέντρων, κλαδιών μέχρι και μπαλκονιών, που ευτυχώς δεν οδήγησαν σε τραυματισμούς πολιτών.

Το πρωί στον επαρχιακό δρόμο της Αργυρούπολης ένα δέντρο έπεσε στον δρόμο παρασύροντας και στύλο της ΔΕΗ. Έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου μαζί με συνεργείο της ΔΕΗ και το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.

Λίγο αργότερα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Σφακακίου ένα κλαδί δέντρου έπεσε στο παρμπρίζ διερχόμενου Ι.Χ.Φ., χωρίς ευτυχώς να προκληθεί τραυματισμός.

Έκλεισε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της εθνικής οδού, όμως γρήγορα -χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών- δυνάμεων απομακρύνθηκε το κλαδί και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.

Στην Κυριάννα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για την κατάρρευση τμημάτων δύο μπαλκονιών, ενώ αργότερα ένα αλμυρίκι στον Αδελιανό Κάμπο έπεσε στον δρόμο, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς.

Τέλος, γύρω στις 3 η υπηρεσία κλήθηκε για την απομάκρυνση ενός ακόμα μεγάλου κλαδιού από δέντρο, που έπεσε στο χωριό Αλεξάνδρου Χάνι.

Όσο οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι θυελλώδεις, οι πολίτες είναι σημαντικό να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στους δρόμους.

