Ηράκλειο: Σταματά η ανάπλαση της Δελημάρκου στην Αγία Τριάδα

«Χειρόφρενο» στην ανάπλαση της οδού Δελημάρκου στην Αγία Τριάδα έχει βάλει η αρχαιολογία μετά την αποκάλυψη λιθόστρωτου έξι μέτρων που σήμανε τη διακοπή των εργασιών. Όπως είναι γνωστό στην περιοχή της Δελημάρκου που είναι η μεγαλύτερη οδός της ιστορικής συνοικίας της Αγίας Τριάδας βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο εργοτάξιο για την αντικατάσταση δικτύων της ΔΕΥΑΗ ενώ παράλληλα δρομολογείται και η υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο των εκσκαφών που γίνονται στο συγκεκριμένο σημείο, αποκαλύφθηκε λιθόστρωτο έξι μέτρων. Από την πλευρά της αρχαιολογίας έχει ζητηθεί να μη συνεχιστούν οι εκσκαφές και να διακοπούν οι εργασίες υπογειοποίησης, ώστε να διαπιστωθεί σε τι έκταση αναπτύσσεται το λιθόστρωτο, και να εκτιμηθεί τι θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Γιώργος Σισαμάκης τονίζει ότι μετά την παρέμβαση της αρχαιολογίας οι εργασίες έχουν σταματήσει σημειακά, προκειμένου να αποτιμηθεί το εύρημα και η εξέλιξη του εργοταξίου θα προχωρήσει με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν.

Ο ίδιος τονίζει ότι η ολοκλήρωση της υπογειοποίησης και της αντικατάστασης των δικτύων της ΔΕΥΑΗ είναι ο προπομπός του μεγάλου έργου της ανάπλασης ενός πλέγματος δρόμων το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και προσεγγίζει το 1 εκ. 600χιλ ευρώ.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει τμήμα της οδού Ντεντιδάκηδων από το ύψος της οδού Γιαμαλάκη μέχρι την οδό Μαστραχά, και την ιστορική οδό Δελημάρκου οποία είναι μια από τις πιο σημαντικές οδεύσεις της Αγίας Τριάδας, η οποία συνδέει τη λεωφόρο Καλοκαιρνού, με την πλατεία Νεάρχου που βρίσκεται στον κόλπο του Δερματά. Αναπτύσσεται σε ένα ιδιαιτέρα αξιόλογο τμήμα του ιστορικού κέντρου της παλιάς πόλης και περιλαμβάνει στο εσωτερικό της σημαντικά διατηρητέα κτήρια διαφορετικών χρονικά ιστορικών περιόδων.

Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Γιώργος Σισαμάκης σημειώνει ότι η περιοχή της Αγίας Τριάδας είναι ένα πραγματικά σπουδαίο τμήμα του ιστορικού ιστού της παλιάς πόλης και στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μια συγκροτημένη προσπάθεια για να αποκτήσει την παλιά του αίγλη, μέσα από μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που τροχοδρομούνται.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τους συνέλαβαν για παράνομη διακίνηση κρέατος - Κατασχέθηκαν δεκάδες σφάγια

Ηράκλειο: Έπεσαν μπαλκόνι και δέντρο - Προβλήματα από τους νοτιάδες