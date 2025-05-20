Κρήτη-Εξιχνίαση κλοπών: Συλλήψεις για κοσμήματα, εργαλεία μέχρι και...ελαιόλαδο - Πάνω από 8.000 η λεία

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 6 περιπτώσεων κλοπών και τη σύλληψη 3 ατόμων στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για Ρομά δράστες ηλικίας 31 και 39 ετών οι άνδρες και 30 ετών η γυναίκα. Οι κλοπές έγιναν με νοικιασμένο αμάξι κατά το χρονικό διάστημα από 17.05.2025 έως και 19.05.2025 και είχαν διαπράξει 6-κλοπές από πεζούς, από αυτοκίνητο και κατάστημα στις ευρύτερες περιοχές Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα, εργαλεία και διάφορα αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 8.538 ευρώ. Ως προς τη μεθοδολογία, σε τέσσερεις περιπτώσεις κλοπής, ανωτέρω προσέγγιζαν τα ανυποψίαστα θύματα, προσποιούμενοι οικεία τους πρόσωπα και με τη μέθοδο της ''αγκαλιάς'' τους αφαιρούσαν κοσμήματα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί .

Επίσης με τη μέθοδο της απασχόλησης κατάφεραν και αφαίρεσαν αντικείμενα από ένα κατάστημα και ένα σταθμευμένο όχημα όπου έκλεψαν βαλίτσα εργασίας με εργαλεία.

Το απόγευμα της Δευτέρας (19/05) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν οι δράστες εντοπίστηκαν να κινούνται με το αυτοκίνητο σε περιοχή του Ηρακλείου και



ακινητοποιήθηκαν.

Σε έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν :

το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων -400- ευρώ,

κοσμήματα

ελαιόλαδο συνολικού βάρους -22- λίτρων

βαλίτσα εργασίας με το περιεχόμενο της

τηλεχειριστήριο συναγερμού και

πλήθος διακοσμητικών-τουριστικών αντικειμένων

Μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ξενοδοχείο «Μίνως»: Ξεκίνησε το έργο στερέωσης του ιστορικού κτιρίου

Δήμος Ηρακλείου: Προσανατολίζεται στην έσχατη λύση της αφαλάτωσης του Αλμυρού ποταμού