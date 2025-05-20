Ξενοδοχείο «Μίνως»: Ξεκίνησε το έργο στερέωσης του ιστορικού κτιρίου

Ξεκίνησαν οι εργασίες στερέωσης στο πρώην ξενοδοχείο «Μίνως» στην οδό 25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο, με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη να βρίσκονται στο σημείο εξηγώντας τόσο τις υφιστάμενες εργασίες, όσο και τον στόχο της μελλοντικής αξιοποίησης του κτιρίου.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε ότι πρόκειται για σωστικές εργασίες οι οποίες επιβάλλονται πρώτα απ' όλα για λόγους ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι: «Αυτή είναι μια περιοχή η οποία θα αλλάξει όψη συνολικά, μιλώντας και για το Μίνως, αλλά και για την Πλατεία 18 Άγγλων, σε άμεση γειτνίαση εδώ στην απόληξη της 25ης Αυγούστου, και βέβαια για τα Νεώρια και ιδιαίτερα για τα δυτικά Νεώρια. Όλα αυτά αποτελούν ένα πλέγμα έργων που έχει ήδη δρομολογηθεί και για τις εξελίξεις των οποίων θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πολύ σύντομα».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση του Μίνως, υπενθυμίζοντας ότι η μελέτη η οποία είχε εκπονηθεί για το κτίριο δεν εγκρίθηκε στο παρελθόν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τονίζοντας: «Συζητάμε στη Δημοτική Αρχή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναδειχθεί το κτίριο. Και υπάρχουν τρόποι για να γίνει αυτό. Δεν θέλουμε να μείνει στην είσοδο της πόλης ένα κτίσμα το οποίο, ακόμα και μετά τη στερέωσή του, προφανώς θα δείχνει αυτήν τη “γύμνια”. Αυτό είναι το δεύτερο μας μέλημα, μετά τη στερέωση του κτιρίου».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Σισαμάκης μίλησε για το πλέγμα έργων και ενεργειών για την ανάδειξη αυτού του σημαντικού σημείου της πόλης και τόνισε: «Η Πλατεία 18 Άγγλων, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης, προχωρά ήδη με την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία θα εξελίσσεται το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, γνωρίζετε ότι έχει εκπονηθεί ένας συνολικός σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή για την ανάδειξη των Νεωρίων. Τα τρία αυτά έργα, δηλαδή η πλατεία, το κτίριο «Μίνως» και τα δυτικά Νεώρια, αποτελούν βασικούς άξονες ανάπλασης. Σε πρώτη φάση, διατέθηκαν 5.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ώστε να ξεκινήσει η στερέωση και ανάδειξη του μνημείου των Νεωρίων».

Αναφερόμενος στο κτίριο «Μίνως», ο Γιώργος Σισαμάκης επεσήμανε: «Τόσο η Εφορεία Νεότερων Μνημείων όσο και η Πολεοδομία το έκριναν ετοιμόρροπο. Αυτό μας οδήγησε στην ανάγκη να προχωρήσουμε αφενός στην άρση της επικινδυνότητας και αφετέρου στη στερέωση του κτιρίου, διατηρώντας βέβαια την πρόσοψη, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως διατηρητέα. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε συνεργασία με τους γειτονικούς καταστηματάρχες, ώστε να περιοριστεί η όχληση. Έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός, ιδιαίτερα για τις αρχικές φάσεις όπου η όχληση είναι μεγαλύτερη, με στόχο να γίνονται οι εργασίες τις ημέρες που δεν υπάρχουν αφίξεις κρουαζιερόπλοιων. Γι' αυτό και ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα συνεχιστούν την Παρασκευή. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και στις αποκαταστάσεις. Παράλληλα εκτελούνται και αρχαιολογικές εργασίες, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, και υπάρχουν κάποια πρώτα ευρήματα. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι περίπου 40 ημέρες».

