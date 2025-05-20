Κρήτη: Στη φυλακή ο 41χρονος επιχειρηματίας για το συμβόλαιο θανάτου της συζύγου του

Ένοχος για το σχέδιο δολοφονίας της συζύγου του και ενός Ισραηλινού πρώην συνεργάτη του, κρίθηκε την Δευτέρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης στα Χανιά, ένας 41χρονος Κρητικός επιχειρηματίας όπως και ο κουμπάρος και συγκατηγορούμενός του ενώ αθωώθηκε και απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες ο τρίτος φερόμενος συνεργός τους.

Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο «εκτελεστής» του σχεδίου, ένας Παλαιστήνιος εργαζόμενος του 41χρονου είχε αποκαλύψει το σχέδιο τόσο στην γυναίκα – στόχο όσο και στις Αρχές, προσκομίζοντας μάλιστα αποδεικτικά στοιχεία με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, πιαθανότατα αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο να είναι το επόμενο θύμα.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του, το δέλεαρ για τη συμμετοχή του στο σχέδιο θα ήταν αμοιβή 50.000 ευρώ για το συμβόλαιο θανάτου και η διευκόλυνση που θα του παρείχαν ώστε να φυγαδεύσει την οικογένειά του από την Γάζα.

Ο 41χρονος επιχειρηματίας παραμένει κρατούμενος μετά την απολογία του τον Ιούνιο του 2024 στον Aνακριτή Ρεθύμνου και μετά την απόφαση του δικαστηρίου επιστρέφει στην φυλακή, όπως αναφέρει το zarpanews.

Ως προς τα κίνητρα του σχεδίου, αυτά δεν έγιναν γνωστά καθώς όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Οι τρεις τους, παραπέμφθηκαν για εγκληματική οργάνωση, κατηγορία που όμως κατέπεσε στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε:

Για τον 41χρονο επιχειρηματία: Ποινή φυλάκισης 6 ετών και ενός μήνα για σύσταση συμμορίας με αντικείμενο την πρόκληση τέλεσης εγκλήματος και επιμέρους αδικήματα οπλοκατοχής.

Για τον 43χρονο δεύτερο κατηγορούμενο – κουμπάρο: 2 χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Για τον 41χρονο τρίτο κατηγορούμενο – συνεργό: Απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα παγίδας από τον Παλαιστήνιο, ο οποίος αναδείχτηκε σε μάρτυρα “κλειδί” στην υπόθεση, εξιστορώντας λεπτομέρειες του σχεδίου.

Στο άκουσμα της απόφασης, τόσο η 39χρονη πρώην σύζυγος όσο και ο 37χρονος Ισραηλινός επενδυτής, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους.