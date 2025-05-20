Δήμος Ηρακλείου: Προσανατολίζεται στην έσχατη λύση της αφαλάτωσης του Αλμυρού ποταμού

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να παραδοθεί στα χέρια της ΔΕΥΑΗ η προμελέτη αφαλάτωσης του Αλμυρού ποταμού την οποία εξετάζει ο Δήμος Ηρακλείου σαν εναλλακτική λύση στην υδροδότηση της πόλης.

Παρά το γεγονός ότι η λύση της αφαλάτωσης είναι η τελευταία επιλέξιμη επιλογή με βάση τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η δημοτική Αρχή εμφανίζεται διατεθειμένη να την εντάξει στο σχεδιασμό της υδροδότησης του Ηρακλείου. Όπως ανακοίνωσε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης έχει ανατεθεί μια τεχνοοικονομική μελέτη στο πλαίσιο της οποίας θα εξετάζονται δύο σημαντικά ζητήματα.

Το πρώτο είναι το κόστος άντλησης νερού από τον Αλμυρό, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται και το κόστος λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης.

Το δεύτερο ζήτημα που θα εξεταστεί μέσα από την προμελέτη είναι το κόστος της εγκατάστασης αγωγών που θα μεταφέρουν νερό από τον Αλμυρό στην δεξαμενή της ΔΕΥΑΗ στην Ούλαφ Πάλμε.

Στο μεταξύ η λύση της αφαλάτωσης βρίσκεται στην τελευταία θέση της μελέτης της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όχι μόνο διότι είναι εξαιρετικά κοστοβόρα και ενεργοβόρα λύση αλλά και γιατί το παραγόμενο νερό είναι βιομηχανικό και δεν είναι φυσικό νερό. Όπως είναι γνωστό με βάση τη μελέτη της Διεύθυνσης Υδάτων η αφαλάτωση έχει υψηλότατο κόστος άντλησης και επεξεργασίας νερού.

Μάλιστα αυτό το οποίο εκτιμάται είναι ότι επειδή το καλοκαίρι το νερό του Αλμυρού είναι σχεδόν θαλασσινό το κόστος της επεξεργασίας του θα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Επίσης κομβικό σημείο είναι το γεγονός ότι η αφαλάτωση παράγει βιομηχανικό νερό το οποίο έχει διαφορετικό pH, γεγονός που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει ακόμα και τα δίκτυα του νερού με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο προκύπτει από την αφαλάτωση με βάση τη μελέτη της Διεύθυνσης Υδάτων είναι και το κρίσιμο ερώτημα σε σχέση με τη διαχείριση του υπολείμματος του επεξεργασμένου νερού, και το που θα οδηγηθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Εργασίες στον κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο από την Περιφέρεια

Ο Μιχάλης Καραμαλάκης για το πρόβλημα καθαριότητας στο Ηράκλειο