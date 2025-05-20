Ο Μιχάλης Καραμαλάκης για το πρόβλημα καθαριότητας στο Ηράκλειο

Με αφορμή την συνεχιζόμενη απογοητευτική κατάσταση στον τομέα της καθαριότητας που παρουσιάζει ο Δήμος Ηρακλείου και σε συνέχεια της με ημερ. 3-5-2025 προηγούμενης επιστολής του, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, Μιχαήλ Καραμαλάκης απέστειλε εκ νέου την με ημερ. 18-5-2025 επιστολή προς το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινό.

Στην επιστολή αυτή μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Στην πόλη μας, στις συνοικίες και τα χωριά, παρατηρούνται εικόνες υπερχειλισμένων κάδων, εγκαταλελειμμένων ογκωδών απορριμμάτων, έντονης δυσοσμίας και γενικευμένης ρύπανσης. Η κατάσταση αυτή, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την εικόνα της πόλης και τη βασική λειτουργικότητά της.

Παρά τις δεσμεύσεις σας περί «απόλυτης προτεραιότητας στην καθαριότητα», η υφιστάμενη πραγματικότητα μαρτυρά πλήρη απόκλιση από τις εξαγγελίες σας, ενώ η Δημοτική Αρχή δείχνει να αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμη και στις στοιχειώδεις ανάγκες ενός σύγχρονου Δήμου.

Δεδομένου ότι, παρά τη σύναψη των δύο (2) συμβάσεων με ιδιώτες, ύψους 37.200€ και 35.712€ αντίστοιχα, την προηγούμενη εβδομάδα, η εικόνα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, παρακαλούμε για άμεση, συγκεκριμένη και επίσημη απάντηση σας στα παρακάτω:

1. Ποια είναι η διάρκεια της κάθε μίας εκ των δύο συμβάσεων με τους ιδιώτες για την αποκομιδή των απορριμμάτων; Πόσο προσωπικό (εργάτες, οδηγοί, οχήματα, μηχανήματα) απασχολεί καθημερινά ο ανάδοχος σε κάθε σύμβαση;

2. Εκτιμάτε ότι με την ολοκλήρωση του έργου που προβλέπονται στις εν λόγω συμβάσεις, θα απομακρυνθεί το σύνολο των απορριμμάτων από τους δρόμους και τις πλατείες της πόλης και των χωριών, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση;

3. Μετά την λήξη των παραπάνω συμβάσεων θα γίνεται τακτικά-καθημερινά, η αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο μας;

4. Αναφορικά με τη νομική υποστήριξη των συμβασιούχων εργαζομένων και εφόσον πράγματι επιθυμούσατε την παραμονή τους στον Δήμο, θεωρείτε ότι εξαντλήθηκαν από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου όλα τα διαθέσιμα μέσα; Θα μπορούσαν να έχουν ακολουθηθεί διαφορετικές νομικές ή πολιτικές ενέργειες από την πλευρά του Δήμου, όπως έγινε σε άλλους Δήμους;

5. Για ποιο λόγο δεν καταρτίστηκε εγκαίρως ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τους πρώτους μήνες του 2024, όπως είχατε επανειλημμένως δεσμευτεί, τόσο προεκλογικά όσο και μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, γεγονός που θα επέτρεπε από το προηγούμενο έτος την άμεση έναρξη διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας;»

Ολοκληρώνοντας την επιστολή του ο Μιχάλης Καραμαλάκης τονίζει ότι η κατάσταση αυτή έχει ξεπεράσει τα όρια της ανοχής των πολιτών, αλλά και της λειτουργικής επάρκειας του Δήμου, και ζητά την άμεση και επίσημη ενημέρωση, τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και των δημοτών του Ηρακλείου, στους οποίους όλοι οφείλουν υπευθυνότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Η καθαριότητα δεν είναι προεκλογικό σύνθημα. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους πολίτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυτό είναι το καλύτερο είδος άσκησης!

Άραγε η ζυγαριά λέει πάντα την αλήθεια;