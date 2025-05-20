Άραγε η ζυγαριά λέει πάντα την αλήθεια;

Η ζυγαριά αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά είδη καθημερινής οικιακής χρήσης για πολλούς ανθρώπους και μια συχνή συνήθεια όσων προσέχουν το βάρος τους, είτε βρίσκονται σε δίαιτα είτε όχι. Ωστόσο, όταν αυτή η απλή διαδικασία του ζυγίσματος ξεπερνά το μέτρο, μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες.

Για παράδειγμα, δεν είναι λίγες οι φορές που η μέτρηση του βάρους γίνεται σε καθημερινή βάση, ακόμα και μετά από κάθε γεύμα ή μπαίνοντας και βγαίνοντας από το γυμναστήριο. Κατά πόσον όμως είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά και με ποιον τρόπο μπορεί μια τέτοιου είδους σχέση με τη ζυγαριά να επηρεάσει την προσπάθειά σας;

Η ζυγαριά λοιπόν δεν λέει πάντα την αλήθεια, και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να ζυγίζεστε καθημερινά. Το βάρος σας μπορεί να επηρεάζεται παροδικά από πολλούς παράγοντες, όπως οι ορμόνες, το φαγητό και τα υγρά. Κατά συνέπεια, ημέρες κατά τις οποίες όλα αυτά δεν είναι και στα πολύ καλά τους το βάρος αυξάνεται ραγδαία. Ας δούμε κάποιες από αυτές.

Οι χειρότερες ημέρες για μετρήσετε το βάρος σας

Λίγο πριν και κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της περιόδου: Οι κατακρατήσεις είναι στα φόρτε τους και το βάρος μπορεί να αυξηθεί από μισό μέχρι και δύο κιλά.

Μετά από βραδινό φαγητό εκτός σπιτιού ή delivery: Αν δοκιμάσετε να ζυγιστείτε το επόμενο πρωί, το σοκ θα είναι μεγάλο. Η περιεκτικότητα αυτών των τροφών σε αλάτι σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στα υγρά και το ζύγισμά σας.

Μετά από πατατάκια ή αλατισμένα σνακ: Όσο κι αν σας φαίνεται αστείο, το αλάτι που πήρατε από αυτά το βράδυ θα φανεί σε σημαντικό βαθμό την επόμενη ημέρα στη ζυγαριά σας.

Μετά από κανονικό γεύμα αργά το βράδυ: Ο οργανισμός σας θα μεταβολίσει πολύ πιο δύσκολα την τροφή, με αποτέλεσμα το πρωί να είναι επηρεασμένο και το βάρος σας.

Όταν παίρνετε φαρμακευτική αγωγή όπως αντιφλεγμονώδη ή αντιβιώσεις: Μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών και να κάνουν τη ζυγαριά πολύ σκληρή μαζί σας.

Κάθε πότε να ζυγίζεστε

Το σωματικό βάρος λοιπόν έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, που μπορεί να οδηγήσουν σε μικρές, αλλά ικανές να επηρεάσουν τη ζυγαριά αυξομειώσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να παρατηρηθούν μέσα στην ίδια ημέρα ή από τη μία ημέρα στην άλλη. Συνεπώς, φαίνεται ότι η πολύ συχνή ζύγιση (για παράδειγμα, καθημερινά ή και περισσότερες από μία φορές την ημέρα) δεν παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα. Η πιο σωστή συχνότητα είναι μία φορά την εβδομάδα. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η εβδομαδιαία ζύγιση σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά επιτυχημένης απώλειας βάρους, αλλά και διατήρησής της, ενώ η μεγαλύτερη συχνότητα μάλλον δεν προσφέρει επιπλέον όφελος.

Μη ζείτε λοιπόν υπό το φόβο και την κυριαρχία της ζυγαριάς γιατί δεν είναι πάντα ειλικρινής μαζί σας. Μη ζυγίζεστε πάνω από μία φορά την εβδομάδα. Παρακολουθείτε το ίδιο σας το σώμα, που, όπως λένε οι ειδικοί, είναι η καλύτερη ζυγαριά. Βρείτε ένα παλιό ρούχο σας (π.χ., ένα παντελόνι) και δοκιμάζετέ το κάθε εβδομάδα για να βλέπετε αν σας κάνει και πώς αλλάζει το σώμα σας.

*Ο Χάρης Γεωργακάκης είναι κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc στην Κλινική Διατροφή

Πηγή: vita.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Tips για λαμπερά μαλλιά!

Γιατί πρέπει να τρώμε οπωσδήποτε αβοκάντο;