Tips για λαμπερά μαλλιά!

Μπορεί τα hair looks που βλέπουμε κάνοντας scrolling στα social media να μας κάνουν να αναρωτιόμαστε τι κάνουν οι αγαπημένες μας celebrities και έχουν τόσο όμορφα και λαμπερά μαλλιά, όμως στην πραγματικότητα δεν χρειάζονται ούτε περίτεχνα βήματα ούτε πανάκριβα προϊόντα περιποίησης.

Μπορείς για να πετύχεις μόνη σου στο σπίτι επαγγελματικό αποτέλεσμα με πλούσιο όγκο και λαμπερό φινίρισμα.

Δώσε όγκο με διαφορετικό τρόπο







Οι περισσότερες από εμάς όταν θέλουμε να δώσουμε όγκο στα μαλλιά μας σκύβουμε το κεφάλι και στεγνώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο τα μαλλιά μας. Υπάρχει όμως καλύτερη τεχνική: Στέγνωσε τα μαλλιά σου από την αντίθετη φορά και επίπεδα.

Έπειτα, ψέκασε τις ρίζες με ένα προϊόν για όγκο και στη συνέχεια, με μια επίπεδη βούρτσα τράβηξε τα με ένταση από τη ρίζα και στέγνωσέ τα τμηματικά.

Η θερμότητα κλείνει τα λέπια της τρίχας και δίνει λάμψη και τελειότητα στις άκρες, αποφεύγοντας τη θαμπάδα.

Αφουγκράσου τις ανάγκες των μαλλιών σου







Όλες μας αντλούμε έμπνευση από τα hair looks που βλέπουμε στα social media ή στο κόκκινο χαλί, αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνεις πρώτα απ’όλα είναι να εντοπίσεις τον δικό σου τύπο μαλλιών και τι βήματα πρέπει να κάνεις για να πετύχεις το αποτέλεσμα που θέλεις.

Για παράδειγμα, αν έχεις λεπτά μαλλιά, στέγνωσέ τα πρόχειρα πριν το styling.

Ωστόσο, όποιος κι αν είναι ο τύπος των μαλλιών σου, το βασικότερο βήμα είναι να χρησιμοποιήσεις το σωστό σαμπουάν και conditioner.

Βρες τις γωνίες που κολακεύουν το πρόσωπό σου







Αν μαζεύεις τα μαλλιά σου σφιχτά προς τα πίσω, ακολούθησε τη φυσική γραμμή του σαγονιού ή των ζυγωματικών και στερέωσε το bun ή την αλογοουρά στο ίδιο ύψος για να δώσεις ανόρθωση στο πρόσωπο.

Αν προτιμάς την χαμηλή αλογοουρά στον αυχένα, κρατήσε τη μαλακή και χαλαρή.

Επιπλέον, αν χρησιμοποιήσεις για ένα χτένισμα ψαλίδι για μπούκλες, βάλε τα μαλλιά σου πίσω από τα αυτιά για 15 λεπτά.

Αυτή η κίνηση, δίνει μια φυσική καμπύλη που δείχνει από πού να ξεκινήσεις τις μπούκλες και δημιουργείται ένα υπέροχο σχήμα C γύρω από τα μάτια και τα ζυγωματικά.

Πέτυχε το πολυπόθητο «red carpet» γυαλιστερό φινίρισμα







Για να πετύχεις λαμπερό αποτέλεσμα χρησιμοποίησε πρέσα μαλλιών σε χαμηλή θερμοκρασία και πέρασέ την σε όλο το μήκος των μαλλιών.

Η χαμηλή θερμοκρασία κλείνει τα λέπια της τρίχας. Αυτή η πρακτική λειτουργεί σχεδόν σε όλους τους τύπους μαλλιών, γιατί δεν τα «πατάει», απλώς ενισχύει τη φυσική λάμψη τους.

Πηγή: govastileto.gr

