Αυτό είναι τέλειο makeup τρικ για να εξαφανίσεις ένα σπυράκι!

Τα σπυράκια μπορούν να εμφανιστούν από εκεί που δεν το περιμένετε: πριν από ένα ραντεβού, μια επίσημη περίσταση ή μια έξοδο με φίλες.

Προτού πανικοβληθείτε και αρχίσετε να φορτώνετε το δέρμα σας με foundation, πιστεύοντας πως έτσι θα το καλύψετε, ρίξτε μια ματιά στο βίντεο της makeup artist Nam Vo στο Instagram.

H διάσημη makeup artist μοιράστηκε ένα έξυπνο κόλπο, για να καλύψετε τέλεια εκείνο το σπυράκι που σάς… χτύπησε την πόρτα και θέλετε να «εξαφανίσετε» πριν την έξοδό σας.

Χρησιμοποιήστε concealer έναν τόνο πιο σκούρο για να καλύψετε το σπυράκι

«Τα περισσότερα concealers φωτίζουν την περιοχή κάτω από τα μάτια, αλλά για να καλύψουμε ένα σπυράκι θέλουμε μια πιο σκούρα απόχρωση» εξηγεί η Nam Vo στο βίντεο. Επομένως, αφήστε το καθιερωμένο σας concealer στην άκρη όταν πρόκειται να καλύψετε ένα σπυράκι κι επιλέξτε ένα πιο σκουρόχρωμο -δε θέλουμε να «φωτίσουμε» και να τονίσουμε το σπυράκι αλλά να το «εξαφανίσουμε».

Εφαρμόστε το

Η Nam Vo χρησιμοποιεί ένα μικρό, επίπεδο πινέλο μακιγιάζ για να εφαρμόσει το concealer στο σπυράκι της. Το απλώνει τόσο επάνω στο σπυράκι όσο και στη γύρω περιοχή από το σπυράκι κάνοντας μικρές κινήσεις προς τα δεξιά σε αντίθεση με άλλους makeup artists που εφαρμόζουν απλώς μια κουκκίδα concealer μόνο ακριβώς πάνω στο σπυράκι.

Μπλεντάρετε πολύ καλά

Χρησιμοποιώντας ένα νωπό σφουγγαράκι μακιγιάζ, μπλεντάρετε πολύ καλά το concealer, για να έχετε ένα ομοιόμορφο και φυσικό αποτέλεσμα. Πάρτε λίγο χρόνο σε αυτό το βήμα για να κάνετε καλό blending σε όλο το concealer που εφαρμόσατε.

Φιξάρετε

Πάρτε με ένα μικρό, fluffy πινέλο λίγη πούδρα. Όπως κάνατε και με το concealer, επιλέξτε έναν τόνο πιο σκούρο από ό,τι συνήθως. Στη συνέχεια, περάστε την πούδρα ταμποναριστά πάνω στο σπυράκι και τη γύρω περιοχή του. Στο βίντεο θα δείτε το σπυράκι στο μέτωπό της να εξαφανίζεται ως… δια μαγείας, οπότε δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε πιστά τα βήματά της και να πείτε «αντίο» στον ανεπιθύμητο επισκέπτη σας.

