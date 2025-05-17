Τελικά γιατί αυξάνεται η λιπαρότητα στα μαλλιά;

Το ξεμπέρδεμα των μαλλιών θέλει τρόπο και σχετίζεται άμεσα με τον τύπο τους, όπως εξηγούν οι hair experts. Εάν είναι φυσικά ίσια ή κυματιστά, καλό είναι να τα βουρτσίζετε όταν είναι στεγνά, ενώ εάν έχετε φυσικές μπούκλες, προτείνουν να τις ξεμπερδεύετε κατά το λούσιμο και αφού έχετε εφαρμόσει conditioner. Γνωρίζατε όμως ότι το υπερβολικό βούρτσισμα μπορεί να είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες πίσω από τα λιπαρά μαλλιά;

Το τριχωτό της κεφαλής παράγει μεγάλες ποσότητες φυσικών ελαίων, κάτι που είναι καλό, καθώς το σμήγμα είναι αυτό που διατηρεί τα μαλλιά λαμπερά κι ενυδατωμένα.

Όταν το τριχωτό συσσωρεύει υπερβολική λιπαρότητα, τότε αυτή με τη σειρά της μπορεί να μεταφερθεί και στα μαλλιά, ενώ δεν αποκλείεται να προκληθεί και ξεφλούδισμα στο τριχωτό του κεφαλιού.

Τα φυσικά ίσια και τα κυματιστά μαλλιά, για παράδειγμα, έχουν την τάση να γίνονται λιπαρά πιο γρήγορα, καθώς είναι πιο εύκολο το σμήγμα να «ταξιδέψει» από τη ρίζα στο στέλεχος της τρίχας.

Η συνήθεια που μπορεί να κάνει πιο λιπαρά τα μαλλιά

Το βούρτσισμα, και ειδικά όταν είναι συχνό, μπορεί να επιταχύνει αρκετά αυτήν τη «διαδρομή» του σμήγματος από τη ρίζα στα μήκη, ειδικά όταν τα μαλλιά είναι στεγνά. Επίσης, το ίδιο γρήγορα μεταφέρεται το σμήγμα από το τριχωτό στα μαλλιά και όταν περνάτε τα δάχτυλά σας ανάμεσά τους για να τα ξεμπερδέψετε ή να τα πειράξετε.

Για να μην αναφέρουμε και τα έλαια που υπάρχουν στις άκρες των δαχτύλων σας και μπορούν να μεταφερθούν και αυτά στα μαλλιά σας κάθε φορά που τα πιάνετε. Έτσι, η αυξημένη λιπαρότητα δεν αργεί να σας χτυπήσει την πόρτα.

Αν, λοιπόν, έχετε την τάση να βουρτσίζετε υπερβολικά συχνά τα μαλλιά σας, καλό θα ήταν να το αποφύγετε και να περιοριστείτε σε μία φορά την ημέρα. Και αν δείτε ότι τα μαλλιά σας έχουν μπερδευτεί μετά από ώρες, ξεμπερδέψτε μόνο τα μήκη. Μείνετε μακριά από τις ρίζες, όπου η παραγωγή λιπαρότητας είναι πιο συχνή, κι έτσι θα αποφύγετε τη μεταφορά του σμήγματος στην τρίχα.

Τέλος, φροντίστε να καθαρίζετε τη βούρτσα σας τακτικά από τις τρίχες σας, καθώς τα υπολείμματα από τα προϊόντα styling και η λιπαρότητα συσσωρεύονται πάνω της και στη συνέχεια μεταφέρονται στα μαλλιά σας όταν τα βουρτσίζετε. Μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα αντιβακτηριδιακό σαπούνι ή σαμπουάν, ξεβγάλτε τη με χλιαρό νερό και αφήστε τη να στεγνώσει καλά.

Πηγή: vita.gr

