Εργασίες στον κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο από την Περιφέρεια

Το Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ενημερώνει, ότι στo πλαίσιo εκτέλεσης της εργολαβίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΕ Π.Ε.Ο. Ν.Ε.Ο. & Β.Ο.Α.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», αναδόχου ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε., σήμερα Τρίτη 20-05-2025 και ώρα από 19:00 έως 07:00 και την Τετάρτη 21-05-2025 από 19:00 έως 07:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης οδοστρώματος, στον κόμβο Ατσιπόπουλο. Κατόπιν αυτού, οι οδηγοί παρακαλούνται για την αυξημένη προσοχή και την τήρηση της υφιστάμενης σήμανσης, προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια.

