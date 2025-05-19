Λύνεται το σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης σε Πατσιδέρο, Πανόραμα, Στείρωνα και Αμουργέλλες

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης: «ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6018879 στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», μετά από την ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου και της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας και αφορά σε οικισμούς που 20 και πλέον χρόνια υδροδοτούνταν με βυτία.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 470.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο, με ημερομηνία έναρξης την 30η Ιουλίου 2025 και προβλεπόμενη ολοκλήρωση στις 29 Ιουνίου 2029, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης μήκους 9.200 μέτρων, την εγκατάσταση δύο αντλιοστασίων ανύψωσης της πίεσης για την αποτελεσματικότερη διανομή του νερού, καθώς και τη δημιουργία δύο νέων δεξαμενών από σκυρόδεμα, χωρητικότητας 75 κυβικών μέτρων έκαστη.

Οι νέες υποδομές θα εξυπηρετήσουν άμεσα τους οικισμούς της Τοπικής Κοινότητας Πανοράματος, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού του Πατσιδέρου. Επιπλέον, το έργο προβλέπει την κατασκευή των αντλιοστασίων κοντά στη γεώτρηση «Λαγκάδας» και δίπλα στη δεξαμενή του Πατσιδέρου, από όπου θα γίνεται η προώθηση νερού προς τους οικισμούς Στείρωνα, Πανόραμα και Αμουργέλλες. Οι δύο νέες δεξαμενές των 75 μ³ η καθεμία θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες δεξαμενές σε Στείρωνα και Αμουργέλλες, αναβαθμίζοντας σημαντικά την αποθήκευση και τη διανομή του νερού, επιφέροντας σημαντικά οφέλη για τους κατοίκους των παραπάνω οικισμών, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη και ποιοτική υδροδότηση τους και συμβάλλοντας στην προστασία των φυσικών πόρων.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΠ Βασίλης Κεγκέρογλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκριση της πράξης από τον Περιφερειάρχη και τη Διαχειριστική Αρχή, τονίζοντας:

«Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας νερού για τους κατοίκους μας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής μας. Η ένταξη αυτού του κρίσιμου έργου στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη συνεχή στήριξή του στις προσπάθειες του Δήμου μας καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή που προχώρησε τη διαδικασία. Η κατασκευή των νέων δικτύων, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της επάρκειας και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του παρεχόμενου νερού στους οικισμούς του Πανοράματος, του Πατσιδέρου, του Στείρωνα και των Αμουργελλών, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».