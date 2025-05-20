Βιάννος: Σε κακή κατάσταση ο δρόμος της παράκαμψης - Κίνδυνοι για τους οδηγούς

Σε κακή κατάσταση έχει περιέλθει η παράκαμψη της Βιάννου, λόγω της έλλειψης συντήρησης της, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τους διερχόμενους. Ο Δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης «χτυπάει καμπανάκι» για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το οδικό δίκτυο, τονίζοντας ότι δυστυχώς από την παράδοση της μέχρι σήμερα η παράκαμψη της Βιάννου δεν έχει συντηρηθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα που εγκυμονούν κινδύνους ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει υπάρχουν τρεις κόμβοι στην Κερά τα Μουρελάκια και τον Κερατόκαμπο που δεν έχουν φωτισμό. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις και σε πολλά σημεία η άσφαλτος έχει αλλοιωθεί. Το πράσινο στο πρανές έχει καταστραφεί καθώς δεν υπάρχει καμία φροντίδα για τη συντήρηση του.

Ο Δήμαρχος τονίζει ότι έχει απευθυνθεί εγγράφως στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης που είχε κατασκευάσει το δρόμο, και έχει την ευθύνη του έργου, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση, όπως και οι προσπάθειες που έχει καταβάλλει αντίστοιχα στην Περιφέρεια Κρήτης που απαντά ότι δεν είναι δικό της έργο. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι ότι σήμερα υπάρχει ένας σοβαρός εγκλωβισμός στην αποκατάσταση των προβλημάτων του οδικού δικτύου το οποίο παρακάμπτει τη Βιάννο με αποτέλεσμα ένα πολύ σοβαρό έργο για την κατασκευή του οποίου δαπανήθηκαν 13 εκ



ευρώ να μην έχει συντηρηθεί να μην έχει διαγραμμίσεις και να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα για την ασφαλή διέλευση.

Ο κ. Μπαριτάκης σημειώνει ότι καταρχήν δεν μπορεί να είναι αποδεκτό να κατασκευάζονται τόσο σημαντικά έργα και στη συνέχεια να μη συντηρούνται. Και μάλιστα ειδικά σήμερα η ανάγκη συντήρησης του οδικού δικτύου είναι κομβικής σημασίας, καθώς η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλλι δημιουργεί μια άλλη δυναμική στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και επιβάλλει επιτακτικά την κατασκευή του Νότιου Οδικού Άξονα και την ενίσχυση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμαρχος σημειώνει ότι ειδικά η Βιάννος που βρίσκεται στο κάδρο μιας εντυπωσιακής επενδυτικής δραστηριότητας, δε νοείται να μην έχει ένα ασφαλές και σύγχρονο οδικό δίκτυο .

