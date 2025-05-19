Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: Εκτός λειτουργίας η ηλεκτροδότηση όταν… φυσάει

Το Σάββατο οι δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης Αττική – Κρήτη, ένα έργο που στοίχισε περί το 1 δισ. ευρώ, δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθούν.

Ποιο ήταν το πρόβλημα;

Ότι ο καιρός δεν ήταν καλός και η θαλασσοταραχή δεν επέτρεψε στον ηλεκτρολόγο να μεταβεί από την Αίγινα στο κοντινό νησάκι Σταχτοροή και να εκκινήσει τη γεννήτρια του ηλεκτροδίου που αποτελεί μέρος του καλωδιακού συστήματος που θα τροφοδοτεί την Κρήτη.

Και τίθεται βεβαίως το ερώτημα, αυτό θα γίνεται και όταν λειτουργήσει κανονικά η διασύνδεση; Όταν φυσάει θα σταματάει η ηλεκτροδότηση της Κρήτης; Η απάντηση είναι, ναι, αν δεν επιτρέψει ο Δήμος Αίγινας να μπουν δύο απλές κολώνες (όχι πυλώνες Υψηλής Τάσης) που θα επιτρέπουν την ηλεκτρική τροφοδοσία και αυτόματη λειτουργία του ηλεκτροδίου!

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, για να λειτουργήσει το καλώδιο, έστω και δοκιμαστικά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους διασυνδέσεις με δύο ηλεκτρόδια. Το ένα ηλεκτρόδιο είναι στο νησάκι Σταχτοροή έξω από την Αίγινα και το άλλο έξω από την Κορακιά της Κρήτης.

Το ηλεκτρόδιο που βρίσκεται στην Σταχτοροή θα πρέπει να συνδεθεί με τη μέση τάση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Αίγινα. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ συνεργάστηκαν ώστε να ποντιστεί το συγκεκριμένο καλώδιο από τη Σταχτοροή στην Αίγινα. Κι ενώ το έργο έλαβε όλες τις αδειοδοτήσεις, η δημοτική αρχή δεν δίνει την τελευταία άδεια για την ανάπτυξη χερσαίου καλωδίου και δύο στύλων…

Η δημοτική αρχή φέρεται να απαιτεί από ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για λόγους αισθητικής… να μην γίνει το χερσαίο καλώδιο και κυρίως να μη σηκωθούν οι δύο κολώνες.

Οι δύο Διαχειριστές έδωσαν όλες τις δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις πώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το έργο. Παρόλα αυτά ο Δήμος δεν έχει δώσει ακόμη την τελευταία άδεια, ζητώντας, πλέον, αντί για κολώνες να σηκωθεί ένας οικίσκος που θα συνδέσει το καλώδιο με το δίκτυο της μέσης τάσης.

Όπως προαναφέρθηκε, αν δεν ολοκληρωθεί το μέρος της διασύνδεσης Σταχτοροής με Αίγινα τότε για να γίνουν οι δοκιμές του καλωδίου Κρήτης – Αττικής θα πρέπει να ταξιδεύει ένας ηλεκτρολόγος στο νησάκι για να εκκινεί τη γεννήτρια του ηλεκτροδίου…

Όταν έχει άσχημο καιρό η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει, όπως άλλωστε προέκυψε το Σάββατο. Πρέπει, δε, να αναφερθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η μία μέρα καθυστέρηση δεν είναι απλώς μια μέρα, καθώς κάθε κίνηση απαιτεί το συντονισμό πολλών φορέων και το συγχρονισμό πολλών παραμέτρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση αρκετών ημερών.

Το χειρότερο όμως είναι ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το Σάββατο θα μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες κατά τη διαδικασία της κανονικής εμπορικής λειτουργίας του καλωδίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ως γνωστόν, το καλώδιο Κρήτης – Αττικής είναι στρατηγικής σημασίας έργο που πέρασαν δεκαετίες μέχρι να βρει το δρόμο της κατασκευής του. Σήμερα βρίσκεται στην τελική φάση για την ηλέκτρισή του και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς, αφενός μεν θα διασφαλίσει ενεργειακά το νησί της Κρήτης, αφετέρου θα μειώσει περίπου κατά 550 εκατ. ευρώ το χρόνο τις χρεώσεις ΥΚΩ που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Πηγή: news247.gr

