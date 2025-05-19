Κνωσός: Τα λάθη του Υπουργείου για την τοιχογραφία που έπεσε και οι φωνές που προειδοποιούσαν

Σοβαρά ερωτήματα για την σωστή συντήρηση του δεύτερου σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικού χώρου της Ελλάδας με έσοδα άνω των 15 εκατομμυρίων ετησίως, γεννά η πτώση της τοιχογραφίας των Δελφινιών στο Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσσού.

Ένα θέμα που από την περασμένη Παρασκευή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και όλα αυτά την ώρα που γίνονται προσπάθειες προκειμένου ο Αρχαιολογικός Χώρος να ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Το έργο που κατέπεσε, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μνημείου και είναι αντίγραφο του 1925 φιλοτεχνήθηκε από τον Ελβετό Λουί Εμιλ Εμανουέλ Γκιγερον και τον γιο του και όχι την δεκαετία του 60 όπως λανθασμένα αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού μετά το συμβάν.

Εδώ και αρκετό καιρό αρχαιολόγοι και ξεναγοί προειδοποιούσαν για την κατάσταση και την ελλιπή συντήρηση του χώρου χα ενώ ειδικοί μιλούν για έναν χώρο που σε πολλά σημεία είναι παραμελημμένος και όπως λένε χαρακτηριστικά αυτό ήταν θέμα χρόνου να συμβεί.

Ερωτήματα ωστόσο για να μεταξύ άλλων και η ανακοίνωση του υπουργείου που κάνει λόγο για εκπόνηση μελετών συντήρησης και αποκατάστασης για τις οποίες μάλιστα επίκειται για έναρξη του έργου στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από το περιφερειακό πρόγραμμα Κρήτης ΕΣΠΑ, 2021-2027, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να ισχύει.

Μιλώντας το στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και πρώην Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα αυτόν, Κώστας Φασουλάκης, υποστήριξε υπάρχουν αρκετά χρόνια ζητήματα στη συντήρηση και στην στερέωση του μνημείου και πως η Κνωσσός αποτελεί το πιο φημισμένο κέντρο αναφοράς του Μινωικού Πολιτισμού και πως "όλοι οφείλουμε σεβασμό σε αυτό".

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των όσων είπε, αμφισβήτησε ανοιχτά την ανακοίνωση του Υπουργείου που μιλάει για επικείμενες εργασίες συντήρησης μέσω προγράμματος και ζήτησε από το υπουργείο να δώσει στη δημοσιότητα το χρονοδιάγραμμα της αναστήλωσης.

Ο Κώστας Φασουλάκης είπε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να τρέξει πρόγραμμα συντήρησης αντίστοιχο με αυτό πού τρέχει για την Ακρόπολη και πώς τα συνοδά έργα προκειμένου να μπει ο Αρχαιολογικός Χώρος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο, είναι αυτά που σίγουρα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας.

