49χρονος επιτέθηκε με ξυράφι έναν 48χρονο -Στο νοσοκομείο με τραύμα στον λαιμό το θύμα

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/5) ένας 48χρονος στην Ηράκλεια Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 48χρονος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στην Ηράκλεια Σερρών όταν τον πλησίασε ένας 49χρονος, που φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές, ο οποίος του επιτέθηκε με ξυράφι, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό, μόλις λίγα χιλιοστά από την καρωτίδα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ο 48χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ενώ ο άνδρας που του επιτέθηκε συνελήφθη.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί ο Α.Τ. Ηράκλειας.

