ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 18:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σούπερ μάρκετ: Ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις το 2025 – Έκαναν τζίρο €3,27 δισ. μέσα σε 3 μήνες
σούπερ μάρκετ (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 22:14 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Παρά την άνοδο των τιμών στα τρόφιμα το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι πωλήσεις ανά τεμάχιο στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν, σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων Circana. Οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και οικιακής φροντίδας ενισχύθηκαν κατά 4% και 2,9% αντίστοιχα.

Αυξημένος τζίρος στο οργανωμένο λιανεμπόριο

Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων παρουσίασε αύξηση τζίρου κατά 6,4%, φτάνοντας τα 3,27 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, η μέση τιμή ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 1,8%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα τρόφιμα (+2,8%), ενώ οι τιμές στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής μειώθηκαν κατά 2,3% και στα είδη οικιακής φροντίδας κατά 0,9%.

Αύξηση κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες

Μεταξύ των προϊόντων που παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε κατανάλωση είναι τα κατεψυγμένα (+9,6%), τα γαλακτοκομικά (+5,4%), τα αλκοολούχα ποτά (+5,2%) και τα αναψυκτικά (+4,3%). Τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας αυξήθηκαν κατά 4,2%, ενώ τα προϊόντα που πωλούνται επί ζυγίω κατέγραψαν άνοδο 8,2% σε αξία και τα τυποποιημένα προϊόντα κατά 5,9%.

Ανάπτυξη ιδιωτικής ετικέτας και περιφερειακή ανάλυση

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνέχισαν να αναπτύσσονται με ρυθμό 6%, με μερίδιο αγοράς 27,3%. Σε επίπεδο καταστημάτων, τα μικρά σημεία πώλησης (έως 400 τ.μ.) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (+7,8%), ενώ τα υπερ-μάρκετ (άνω των 2.500 τ.μ.) παρουσίασαν ανάπτυξη 7,6%. Γεωγραφικά, η Κρήτη (+7,7%), τα νησιά του Αιγαίου (+7,6%) και η Πελοπόννησος (+7,2%) είχαν την υψηλότερη ανάπτυξη, ενώ η Αττική σημείωσε αύξηση 5,9% και η Θεσσαλονίκη 6,1%.

Διαβάστε επίσης:

Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους οι συντάξεις του Ιουνίου

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σούπερ Μάρκετ Τρόφιμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis