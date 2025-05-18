ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους οι συντάξεις του Ιουνίου
clock 12:20 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

H διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε να καταβάλλει τις συντάξεις του μηνός Ιουνίου στις 27 και στις 29 Μαΐου, συνεχίζοντας τον διαχωρισμό μεταξύ δικαιούχων – πρώην Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, με βάση τις ημερομηνίες που γνωστοποιήθηκαν, η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιηθεί, ως εξής:

-Την Τρίτη 27 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Πέμπτη 29 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

